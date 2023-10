Andre Iguodala met un terme à sa carrière

Même si les Warriors lui avaient laissé une place dans leur effectif, il y avait peu de chances qu’Andre Iguodala poursuive sa carrière, et l’annonce de se retraite est à retrouver dans une newsletter économique du New York Times ! C’est en effet DealBook qui décroche le scoop de son retrait des terrains, et « Iggy » annonce qu’il va se consacrer à sa « joint-venture » Mosaic, qui pèse 200 millions de dollars ! Mais aussi et surtout à ses enfants.

« C’est juste le bon moment », a déclaré Andre Iguodala, 39 ans, lors d’un entretien téléphonique avec Andscape. « Le temps commençait à être limité pour moi et je ne voulais pas mettre des choses au second plan. Je ne voulais plus avoir à essayer de répartir mon temps. Surtout sur le terrain, en dehors du terrain, avec la famille… On veut jouer au plus haut niveau, mais la famille compte beaucoup. Mon fils a 16 ans et j’ai deux filles. J’ai hâte de les voir grandir pendant ces années importantes. »

Champion du monde et champion olympique

À 39 ans, Andre Iguodala fait ses adieux sur une dernière saison passée au bout du banc comme assistant de luxe, avec seulement 8 matches joués, et ce qu’on retiendra surtout de lui, c’est qu’il a été un élément clé de la dynastie des Warriors. C’est après son arrivée, en 2013, que l’équipe a changé de visage, et c’est grâce à lui que Steve Kerr a pu utiliser le fameux « cinq de la mort » où sa polyvalence a fait merveille pendant plusieurs années.

Quadruple champion NBA avec Golden State, « Iggy » quitte la scène avec un superbe trophée individuel puisque c’est lui qui avait été élu MVP des Finals en 2015 ! Avant cela, il avait récolté une sélection All-Star avec les Sixers, une place dans le meilleur cinq défensif en 2014 et deux titres sous les couleurs des Etats-Unis : champion du monde en 2010 et champion olympique en 2012.

« Role player » précieux à Denver, Golden State ou encore Miami, Andre Iguodala s’était fait d’abord connaître comme attaquant, et c’était aux côtés d’Allen Iverson à Philadelphie. Titulaire dès son année rookie, il avait terminé 4e des votes pour le Rookie Of The Year, et fini dans le meilleur cinq rookie de la saison.

Une carrière pleine de 19 saisons qui lui vaudra peut-être un jour une entrée au Hall Of Fame. Son palmarès individuel et collectif parle pour lui.

Andre Iguodala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 PHL 82 33 49.3 33.1 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 2.5 1.7 1.7 0.6 9.0 2005-06 PHL 82 38 50.0 35.4 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 2.4 1.7 1.9 0.3 12.3 2006-07 PHL 76 40 44.7 31.0 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.6 2.0 3.4 0.4 18.2 2007-08 PHL 82 40 45.6 32.9 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.3 2.1 2.6 0.6 19.9 2008-09 PHL 82 40 47.3 30.7 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.9 1.6 2.7 0.4 18.8 2009-10 PHL 82 39 44.3 31.0 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.8 1.7 2.7 0.7 17.1 2010-11 PHL 67 37 44.5 33.7 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.6 1.5 2.1 0.6 14.1 2011-12 PHL 62 36 45.4 39.4 61.7 0.9 5.2 6.2 5.5 1.5 1.7 1.9 0.5 12.4 2012-13 DEN 80 35 45.1 31.7 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.6 1.7 2.6 0.7 13.0 2013-14 GOS 63 32 48.0 35.4 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.6 1.5 1.6 0.3 9.3 2014-15 GOS 77 27 46.6 34.9 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.3 1.2 1.1 0.3 7.8 2015-16 GOS 65 27 47.8 35.1 61.4 0.8 3.3 4.1 3.4 1.6 1.1 1.2 0.3 7.0 2016-17 GOS 76 26 52.8 36.2 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.3 1.0 0.8 0.5 7.6 2017-18 GOS 64 25 46.3 28.2 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 1.6 0.8 1.1 0.6 6.0 2018-19 GOS 68 23 50.0 33.3 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 1.4 0.9 0.8 0.8 5.7 2019-20 MIA 21 20 43.2 29.8 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 1.7 0.7 1.2 1.0 4.6 2020-21 MIA 63 21 38.3 33.0 65.8 0.6 2.9 3.5 2.3 1.4 0.9 1.1 0.6 4.4 2021-22 GOS 31 19 38.0 23.0 75.0 0.7 2.6 3.2 3.7 1.1 0.9 0.9 0.7 4.0 2022-23 GOS 8 14 46.7 11.1 66.7 0.4 1.8 2.1 2.4 1.4 0.5 1.1 0.4 2.1 Total 1231 32 46.3 33.0 70.9 0.9 4.0 4.9 4.2 1.8 1.4 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.