Après ses leaders, le Magic doit retrouver sa régularité

À la peine lors de ses dernières rencontres avec son effectif très amoindri, le Magic ne se simplifie pas non plus la tâche. Orlando a manqué l’occasion de profiter de la nouvelle absence pour suspension de Jimmy Butler côté Miami. Les hommes de Jamahl Mosley avaient pourtant le match en main, avant de gâcher de nombreuses opportunités.

Cette inconstance, en particulier en fin de match, commence à coûter cher au Magic, même avec Paolo Banchero et Franz Wagner désormais aptes au service.

Comme souvent dernièrement, tout n’a pas été à jeter dans la prestation de l’actuel 7e de la Conférence Est. Avec sept joueurs à 10 points et plus, le collectif offensif d’Orlando a su compenser un temps les soirées plus compliquées du tandem Banchero/Wagner, leaders au scoring mais maladroits (respectivement 17 points à 7/21 et 29 points à 10/25). Mais au moment de conclure l’affaire, dans le temps réglementaire puis en première prolongation, les deux « franchise player » sont passés à côté : 9 points à 4/12 au tir pour Franz Wagner dans le quatrième quart et les prolongations, 6 points à 2/8 pour Paolo Banchero. Un mal finalement rédhibitoire.

La loi des mauvaises séries

« Je continue d’apprendre à chaque match et de chercher des façons de m’améliorer » a réagi l’Américano-Italien, visiblement émoussé. « Tout le monde est en train de trouver son feeling avec les uns et les autres. Honnêtement, cela ne semblait pas si mauvais. Ils sont simplement revenus fort dans le quatrième quart-temps et en prolongation. Nous avons fait quelques séries au fil du match où nous jouions du vrai bon basket. »

Cette dernière phrase résume tout. Du bon basket, avec une capacité à agresser le cercle comme peu d’équipes en sont capables en NBA et une défense étouffante. Mais le tout sur des séquences, et pas durant 48 minutes.

Décisifs dans le « money time » contre Detroit samedi dernier, Paolo Banchero et Franz Wagner ont été plutôt l’inverse face au Heat.

Le Magic menait encore de 12 longueurs à un peu plus de six minutes de la fin du quatrième quart-temps, puis encore de huit à quatre minutes du buzzer. Il était encore à +6 avec 1min45 restante dans la première prolongation. Avant de flancher, quasi inévitablement, dans les derniers instants et de craquer en deuxième prolongation.

Le temps comme allié ?

« On a laissé filer ce match » a déploré Franz Wagner. « Nous avons eu plusieurs occasions dans le quatrième quart et la première prolongation. En fin de match, on a peiné offensivement. Au final, on perd sur des rebonds offensifs, des erreurs de communication sur certaines phases du match, pas juste dans les dernières minutes. »

« Ça se joue aussi dans les débuts de match, car vous ne devriez pas en arriver là si vous gérez correctement les choses » a abondé Jamahl Mosley. « Sur certains moments, comme quand en sortie de temps-mort, vous menez de dix points et vous donnez deux paniers à 3-points à Duncan Robinson. C’est ce genre de situations que vous devez regarder et évoquer. Nous devons simplement être meilleurs dans ces situations, et nous allons l’être. »

Sans être dans l’urgence, le Magic ne cesse de voir sa marge de manœuvre se réduire avec ses principaux concurrents. Désormais dans la zone du « play-in », avec un bilan tout juste équilibré (24 victoires – 24 défaites), Orlando compte seulement une victoire de plus que Detroit, et deux sur le neuvième Atlanta. Dans l’incapacité d’enchaîner deux victoires depuis plus d’un mois, doit se ressaisir. Et surtout trouver cette fameuse constance.