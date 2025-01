Tyrese Haliburton ne compare pas son coup de chaud parisien à celui de Stephen Curry

« Non ! Jamais ! Jamais je n’imiterai ça ! », sourit Tyrese Haliburton quand un journaliste lui demande s’il a été tenté de faire le « Night night ». Le geste que Stephen Curry a popularisé sur la plus grande des scènes basket, en achevant les Français lors de la finale des Jeux olympiques l’été dernier.

Car le meneur de jeu des Pacers aussi a enflammé l’Accor Arena ce week-end face aux Spurs. Après une première manche largement remportée par les Texans, les Pacers ont pris une sérieuse revanche derrière un énorme coup de chaud de leur leader dans le troisième quart-temps.

Tyrese Haliburton a inscrit 18 points dans la période, dont 16 dans les trois dernières minutes ! 16 points de suite pour son équipe sur la base de quatre paniers à 3-points, dont un « stepback » qui l’a fait basculer dans la catégorie torche humaine. Après ce « run » de feu, les Spurs, menés de 12 points à l’issue du quart-temps (ils comptaient un point d’avance au démarrage de la séquence), avaient pris un sérieux coup sur la tête.

« Ils parleront de Victor (Wembanyama) après ces deux matches, mais ils se souviendront de ce ‘run’ ici à Paris. Ça a vraiment fait basculer la dynamique en notre faveur », juge Rick Carlisle dont le meneur, auteur de seulement 13 points dans la première manche (28 points à 11/17aux tirs dont 6/9 de loin dans la seconde), n’aura pas eu à disputer le quatrième quart-temps.

Le respect pour Stephen Curry

« Les gens savent que si j’en mets deux, je vais shooter le troisième. J’ai essayé en première période, ça s’est terminé en ‘airball ». Cela fait partie de mon identité. Si deux tirs rentrent, j’ai le sentiment qu’il est temps de prendre la température. C’est comme ça que je vois le jeu. Si le suivant rentre, je vais continuer à shooter jusqu’à ce que je rate. Par chance, le quart-temps s’est terminé, je n’en ai pas raté un seul pour voir la série se stopper », apprécie Tyrese Haliburton.

De quoi mettre ce coup de chaud à côté de celui de Stephen Curry en finale olympique ? « Non, c’était probablement la plus belle séquence que j’ai jamais vue dans un match de basket. Il n’y a rien de comparable au fait d’avoir été là pour voir et vivre ça. Je ne sais donc pas si quelqu’un fera un jour quelque chose d’équivalent, simplement à cause de l’enjeu », rejette le double All-Star.

Celui-ci rappelle avoir échangé avec son homologue des Warriors, durant la compétition olympique, quand ce dernier n’était pas au mieux au niveau du tir, « jusqu’à ces deux derniers matchs. C’est le meilleur shooteur de tous les temps, cette séquence était incroyable. Je ne le placerai pas à côté. Mais c’est bon de se sentir chaud. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 44 34 45.0 36.5 85.9 0.6 2.9 3.6 8.7 1.3 1.2 1.8 0.6 18.0 Total 304 33 47.4 38.8 85.7 0.6 3.0 3.7 8.7 1.3 1.4 2.2 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.