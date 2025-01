Quand Stephen Curry joue les taxis pour son rookie

Les malheurs des cadres de Golden State permettent à des jeunes Warriors de se mettre en valeur, et après Gui Santos, c’est au tour de Quinten Post d’être dans la lumière. Auteur de 20 points face aux Bulls, le rookie des Warriors possède un simple « two-way contract », mais son profil de pivot fuyant fait du bien à l’équipe, et son adresse à 3-points a convaincu Steve Kerr.

« Il fait du pick-and-pop, et ça signifie que les intérieurs adverses sont obligés de sortir sur lui » explique Steve Kerr. « Cela signifie que le défenseur n’est plus dans la raquette, et Steph (Curry) était le plus heureux des hommes avec toute cette place pour lui. Le jeu devient plus facile pour tout le monde ».

Pour l’instant, Quinten Post n’a disputé que 61 minutes en NBA, mais il a déjà shooté 22 fois à 3-points ! « Ces derniers matches, on avait des problèmes en attaque, et c’est pour cette raison que j’ai eu ma chance » reconnaît le 52e choix de la dernière Draft. « Cela n’aurait pas de sens si je ne jouais pas mon jeu à mon entrée de jeu. Je prends les tirs qui me semblent bons, et je suis heureux que certains rentrent ».

Un rookie de bientôt 25 ans

Pour Steve Kerr, Quinten Post n’est pas un rookie comme les autres puisqu’il aura 25 ans dans deux mois ! « Il a joué cinq ans à l’université », rappelle le coach. « C’est un rookie de la vieille école. Il y a 25 ans, les gars étaient prêts à jouer parce qu’ils étaient restés tout ce temps à l’université pour acquérir ces bases. C’est le cas de Quinten. Ensuite, ce qui a été le plus important au cours des deux derniers mois à Santa Cruz (en G-League), c’est que l’équipe là-bas a fait un excellent travail sur le plan défensif. C’était notre plus grande préoccupation au début de la saison. Pouvait-il défendre sur les pick-and-roll ? Pouvait-il sortir au large ? Pouvait-il être au niveau de l’écran puis revenir dans la peinture ? C’est ce que nous avons vu ce soir ».

Ce qui a mis en confiance Quinten Post, c’est un geste récent de Stephen Curry à son égard. Parce que l’équipe venait d’atterrir à San Francisco à 2h30 du matin après un match à l’extérieur, il cherche un Uber pour rentrer chez lui.

Mais il n’en trouve pas, et il cherche un autre moyen de rentrer. Le staff lui demande si tout va bien, et il assure qu’il va trouver une solution. Stephen Curry, déjà en voiture, le croise : « T’essaies de rentrer chez toi ? ». Puisque Quinten Post lui répond par l’affirmative, Stephen Curry propose de le ramener.

« Cela montre le type de personne qu’il est… Parmi les cinquante personnes qu’il y avait à l’aéroport, c’était la dernière personne qui pouvait se préoccuper de moi… » confie le Néerlandais. « Mais il a fait un détour de 20 minutes, et il m’a ramené chez moi… C’est un super coéquipier, et tout ce qu’il fait parle pour lui. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.