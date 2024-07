Quinten Post, une fierté hollandaise chez les Warriors

« Complétement folle. » Quinten Post ne trouve pas d’autre mot pour décrire son expérience de la Draft. Une expérience clairement peu commune puisque les Warriors ont lâché leur 52e choix, avant de le racheter plus tard, pour mettre la main sur lui.

Cinq minutes avant le choix des Californiens, Quinten Post n’était pas encore certain d’être drafté. Jusqu’au coup de fil de son agent lui demandant de s’assurer qu’il était près d’une télévision. Le natif des Pays-Bas regardait ce second tour avec sa compagne qui vit à Porto-Rico.

Une fois son nom appelé, il a eu le loisir de joindre ses parents à Amsterdam. « J’étais silencieux au début. Je pense n’avoir rien dit. Je ne savais pas vraiment quoi dire. C’était magnifique. Mes parents pleuraient tous les deux et ma petite sœur était là. C’était magnifique, c’est tout ce que je peux dire », qualifie le pivot qui avait fait un essai avec les Warriors.

Et qui a séduit Mike Dunleavy Jr. et les dirigeants locaux par son intelligence et sa maturité. « Il a 24 ans et il est probablement un peu plus mûr. On a senti que c’était un gars qui comprenait. C’est un gars avec qui on est bien à ce niveau, avec ses qualités techniques, on a trouvé que c’était très logique de le drafter », justifie le GM.

On rappelle que le pivot, au cours de sa cinquième année universitaire à Boston College, tournait à 17 points et 8 rebonds de moyenne, tout en shootant à 43% de réussite à 3-points. « J’ai l’impression que ce que je n’ai pas vraiment fait à l’université, c’est tirer en mouvement. J’étais plus dans le ‘spot up’. Même à ma taille, je peux tirer en mouvement, en sortant des écrans. Dans le système des Warriors, c’est quelque chose que je vais pouvoir montrer mais aussi améliorer », imagine celui qui s’est beaucoup inspiré d’un certain Dirk Nowitzki.

Chez les Warriors, au-delà du jeu, sa présence aura une valeur symbolique : il est l’un des rares joueurs venus des Pays-Bas à être drafté. Le dernier, avant Quinten Post, s’appelait Henk Norel, sélectionné en 47e place par les Wolves en 2009 et qui n’a finalement jamais foulé un parquet NBA. Avant eux, il y a eu Francisco Elson, Dan Gadzuric, passé par les Warriors d’ailleurs, sans oublier Rik Smits.

La semaine dernière, entre la sélection de Quinten Post et la signature d’autres équipes après la Draft, pas moins de quatre Néerlandais ont signé des contrats NBA. « Les Néerlandais sont les plus grands du monde, mais le basket n’a pas vraiment explosé comme il l’a fait dans d’autres pays. À nous quatre, on espère que cela créera une vague dans notre pays », souhaite un Quinten Post « très fier » de représenter son pays.