Rik Smits raconte les méthodes du coach Larry Bird

Tout comme Reggie Miller qui a largement été honoré durant ce weekend des étoiles à Indianapolis, Rik Smits (2m24, 57 ans) est aussi l’homme d’une seule franchise, les Pacers.

Entre 1988 et 2000, l’année où Indiana a réussi à se hisser jusqu’en Finals NBA, pour y être vaincu par les Lakers du duo Shaq – Kobe, le « Hollandais volant » (Flying Dutchman) a été le pivot titulaire indéboulonnable dans la raquette des Pacers, à un très honorable 15 points et 6 rebonds de moyenne en carrière.

All-Star en 1998, aux côtés de Reggie Miller justement, Rik Smits a également bien connu Larry Bird, son coach sur les trois dernières années de sa carrière. Et le natif de Eindhoven s’attendait visiblement à une toute autre expérience que celle vécue sous la houlette de « Larry Legend ».

« Il ne s’est pas du tout comporté comme je l’attendais. Pas du tout », sourit Rik Smits dans une interview sur le site dédié aux légendes de la Ligue. « C’était un bon gars bien sûr mais la première chose qu’il a faite, c’est d’engager ses assistants Dick Harter en défense et Rick Carlisle en attaque. Ce sont eux qui coachaient en fait ! Larry tapait dans ses mains et nous disait : ‘Allez, les gars !’ Il gérait les remplacements, et on savait exactement quand on allait sortir à chaque match. (…) En termes de coaching pur, ce sont ses assistants qui faisaient le travail en match. Lui était plus là pour motiver. »

« Il nous faisait courir ! »

Passé des terrains au banc de touche en cinq ans, après un rôle de conseiller dans sa franchise de toujours à Boston, Larry Bird avait une vision plutôt simple du coaching. Juste des efforts et de la sueur !

« Après, quand il est arrivé, il nous a vraiment fait beaucoup courir. Il nous a dit : ‘Vous savez ce que vous faites, vous n’êtes pas arrivés en NBA par hasard. Je vais juste m’assurer que vous allez être dans la meilleure forme de votre carrière.’ Et il l’a fait ! Parfois, nos shootarounds les jours de match étaient plus durs que certains entraînements avec nos précédents coachs. Il nous faisait courir ! »

Nommé « Coach Of The Year » pour son coup d’essai, après avoir mené les Pacers à leur meilleure saison en histoire (58 victoires pour 24 défaites), et avoir poussé les Bulls à un Game 7 sous haute tension en finale de conférence Est, Larry Bird parviendra par la suite à faire mieux, en 2000… mais sans pouvoir ramener le titre ultime à la franchise de son Etat natal.

« Il nous donnait des conseils sur des points de détails, mais je m’attendais à ce qu’il soit plus dans l’enseignement que ça. Mais non », conclut Rik Smits. « Il passait du temps avec les rookies, Jeff Foster et Jonathan Bender, après les entraînements mais pas tellement avec les vétérans. Il nous a expliqué qu’il allait nous faire courir comme des dératés pour être dans la meilleure forme possible. C’était un coaching complètement différent de ce qu’on avait eu avant, avec Larry Brown, qui était tout le contraire. Un vrai professeur qui corrigeait le moindre truc de travers, et c’est pour ça qu’il n’a pas duré avec nous. On a connu deux extrêmes avec les deux Larry mais on a connu du succès avec les deux… »

Rik Smits Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1988-89 IND 82 25 51.7 0.0 72.2 2.3 3.8 6.1 0.9 3.8 0.5 1.6 1.8 11.7 1989-90 IND 82 29 53.3 0.0 81.1 1.7 4.6 6.2 1.7 4.0 0.6 1.7 2.1 15.5 1990-91 IND 76 22 48.5 0.0 76.2 1.5 3.2 4.7 1.1 3.2 0.3 1.1 1.5 10.9 1991-92 IND 74 24 51.0 0.0 78.8 1.7 4.0 5.6 1.6 3.1 0.4 1.8 1.4 13.8 1992-93 IND 81 26 48.6 0.0 73.2 1.6 3.8 5.3 1.5 3.5 0.3 1.8 0.9 14.3 1993-94 IND 78 27 53.4 0.0 79.3 1.7 4.5 6.2 2.0 3.6 0.6 1.9 1.1 15.7 1994-95 IND 78 31 52.6 0.0 75.3 2.5 5.2 7.7 1.4 3.6 0.5 2.4 1.0 18.0 1995-96 IND 63 30 52.1 20.0 78.8 1.9 5.0 6.9 1.8 3.6 0.3 2.5 0.7 18.5 1996-97 IND 52 29 48.6 25.0 79.7 2.0 4.9 6.9 1.3 3.4 0.4 2.4 1.1 17.1 1997-98 IND 73 29 49.5 0.0 78.3 1.7 5.2 6.9 1.4 3.3 0.6 1.8 1.2 16.7 1998-99 IND 49 26 49.0 0.0 81.8 1.5 4.1 5.6 1.1 3.2 0.4 1.5 1.1 14.9 1999-00 IND 79 23 48.4 0.0 73.9 1.2 3.9 5.1 1.1 3.2 0.3 1.4 1.3 12.9 Total 867 27 50.7 11.5 77.3 1.8 4.3 6.1 1.4 3.5 0.4 1.8 1.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.