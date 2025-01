Les Mavericks restent la bête noire d’Oklahoma City !

Dans la foulée de son match à 54 points face au Jazz, Shai Gilgeous-Alexander porte son équipe dans le premier quart-temps. Il obtient des réponses des Mavericks, surtout de Spencer Dinwiddie et PJ Washington et on part sur de bonnes bases offensivement (34-33). En deuxième quart-temps, la défense d’Oklahoma City commence à faire son travail, en volant des ballons et en protégeant bien son cercle. Mais avec les tirs primés de PJ Washington et Kyrie Irving, les Texans ne sont jamais loin (62-60).

Les Mavericks font même mieux en passant devant dès l’entame de seconde période, toujours avec ce duo Washington – Irving. Le Thunder attaque mal, est trop maladroit et « SGA » est bien surveillé.

C’est donc Jalen Williams qui prend les commandes avec 14 points à 5/5 au shoot dans ce quart-temps. Mais ce n’est pas suffisant pour éviter que Dallas n’arrive en tête avant le dernier acte (83-91). Dès lors, le Canadien vient aider son coéquipier et le Thunder se rapproche.

Mais les hommes de Jason Kidd, outre les efforts qu’ils font en défense, trouvent toujours un shoot à 3-pts pour se donner de l’air. Que ce soit Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes ou encore Maxi Kleber, ça tombe dedans et ça écarte un possible retour du Thunder, qui doit finalement s’incliner 115-121.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– PJ Washington, que d’efforts ! L’intérieur va bien dormir. Il a été tout simplement énorme avec 22 points, 19 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres en 40 minutes ! Surtout, il n’a pas ménagé ses efforts et a été impressionnant d’activité en défense, puis en attaque en mettant une pression constante sur les joueurs du Thunder.

– Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams avaient besoin d’aide. Face à une formation de Dallas certes diminuée mais tonique et disciplinée, les deux joueurs du Thunder (64 points à eux deux) ont été parfois isolés pour alimenter la marque. Aaron Wiggins a par exemple manqué ses six tentatives à 3-pts quand Lu Dort s’est fait expulser pour un mauvais geste dès le milieu de troisième quart-temps. Résultat : en seconde période, les deux stars ont marqué 43 des 53 points de leur équipe…

– Les Mavericks, bête noire du Thunder. Les chiffres sont là : quatre matches cette saison entre les deux formations et trois succès pour la franchise texane, qui a visiblement la bonne formule pour faire tomber la meilleure équipe de l’Ouest, après l’avoir déjà battu en demi-finale de conférence la saison dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.