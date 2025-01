Ime Udoka, le coach qui n’hésite pas à rentrer dans le lard de ses joueurs

Pas malchanceux cette nuit, en s’extirpant tant bien que mal du piège tendu par les Cavaliers (109-108), les Rockets n’en ressortent pas moins ragaillardis après ce succès dans un match de prestige face à la meilleure équipe du début de saison.

Derrière la réussite actuelle de la jeune troupe du Texas, il y a évidemment une progression constante d’un noyau dur de jeunes pousses plutôt bien constitué autour du duo Jalen Green – Alperen Sengun. Mais, sur ce banc bien organisé et plutôt riche à tous les postes, c’est Ime Udoka qui remplit parfaitement son rôle de général en chef.

Un coach dur au mal

« Si tu ne joues pas dur, que tu sois le meilleur joueur de l’équipe ou le pire, il va te traiter de la même manière », relate Jabari Smith Jr dans le Houston Chronicle. « Il va te rasseoir sur le banc et il va te faire savoir pourquoi ! C’était un joueur col bleu, et il coache comme il jouait. »

Encore trop tendres la saison passée, la première d’Ime Udoka à Houston, avec seulement 41 victoires pour autant de défaites, les Rockets sont cette année partis sur des bases bien plus élevées, à 29 succès pour 14 défaites. La patte Udoka s’imprime rapidement et sûrement…

« Ime, il parle beaucoup de dureté et de combat physique, de relever le défi et de rentrer dans l’adversaire. Et c’est ce qu’on avait fait cette saison avec lui », se souvient Jayson Tatum. « On avait mal commencé la saison, mais lui n’a jamais bronché, il n’a jamais tremblé. Et on a réussi à renverser la vapeur. En fin de saison, on était en chasse. »

Après son expérience mi-figue mi-raisin à Boston, entre une acclimatation éclair pour propulser les Celtics à leur première finale NBA depuis plus d’une décennie et son éviction tout aussi abrupte après sa liaison avec un membre du staff de l’équipe, Ime Udoka compte bien rattraper le temps perdu avec les Rockets.

Et sa méthode n’a pas changé d’un iota. Ime Udoka ne va jamais hésiter à rentrer dans le lard de ses joueurs, à leur dire leurs quatre vérités quand ça ne marche plus.

« Il y a eu plus d’un moment où on s’envoyait des noms d’oiseaux et où on s’en envoyait de part et d’autre », sourit quant à lui Grant Williams. « Il y a eu beaucoup de ‘joue dur, enfoiré !’ ou des ‘arrête de pleurnicher !’. Et puis, cinq minutes plus tard, il vient te parler comme s’il ne s’était rien passé. »

Retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2020…

Récemment, Ime Udoka a pu prouver qu’il ne vacillerait pas sous la pression de qui que ce soit dans son vestiaire. Et surtout pas de Cam Whitmore, qui commençait à se plaindre d’un manque de temps de jeu.

« Je n’ai aucun problème avec le fait que mes joueurs puissent s’exprimer librement quand ils en ressentent le besoin », avait expliqué Ime Udoka sur une radio locale. « Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas une personne sensible du tout. Tout ce que je dis publiquement, je l’ai déjà dit dix fois à mes gars en privé. »

« Journeyman » au profil de défenseur rugueux qui s’est fait une place en NBA à force de persévérance et de travail acharné, Ime Udoka ne va pas se refaire maintenant qu’il est passé de l’autre côté de la barrière. Le coach des Rockets a peu à peu transformé ses jeunes joueurs en pros qui comprennent l’importance de la défense pour remporter des matchs. Et même si, parfois, ça peut monter dans les tours et tourner au vulgaire, ça marche !

« Les playoffs sont parfaits pour Ime. C’est le type de basket qu’il veut, quand ça devient compétitif, et plus intense », conclut Grant Williams. « Il va toujours réussir à te secouer, à te pousser et à te faire te dépasser. Quand les playoffs arrivent, il va s’assurer que tu sois prêt ! »

Les playoffs ? Les Rockets les attendent depuis 2020… Et si Ime Udoka refaisait le coup des C’s, une finale NBA dès sa première campagne, à Clutch City ?