Un (gros) test réussi pour les Rockets

Avec deux défaites en trois matches, dont la dernière lors d’une rencontre décevante face aux Pistons lors du « MLK Day », les Rockets avaient besoin de rebondir, de retrouver des vertus défensives. Affronter les Cavaliers, la meilleure attaque de la ligue, était ainsi le parfait test.

« On voulait redevenir ce qu’on est. Ne pas seulement marquer pour marquer et faire des stops quand on le peut », explique Ime Udoka. « Parfois, au fil des matches, si les choses deviennent faciles alors on peut oublier ce qui nous a permis de réussir. C’est là-dessus qu’il faut appuyer car si on défend comme on sait le faire, on se donne une chance chaque soir, plutôt que d’entrer dans des concours de shoots. »

Mieux vaut éviter de faire un concours avec les Cavaliers en effet. Même si avec un 13/41 à 3-pts, Donovan Mitchell et ses coéquipiers n’ont pas connu leur adresse habituelle. Ils ont parfois raté des shoots ouverts, mais ont aussi souffert face à l’agressivité des Rockets. Surtout près du cercle avec les présences d’Amen Thompson, Alperen Sengun et Steven Adams (38 rebonds à eux trois), qui n’ont pas ménagé leurs efforts.

Il fallait bien ça pour compenser la prestation très moyenne de Jalen Green, décidément moins inspiré depuis le début de semaine avec 19 points contre Detroit, puis seulement 10 face à Cleveland.

Surpasser un 19-0 au pire des moments

« Dans le passé, on n’aurait sans doute pas survécu à une soirée comme ça de quelques joueurs », se réjouit le coach, qui a souligné les matches et les points de Thompson, Adams et Tari Eason. Il ne faut pas oublier non plus Cam Whitmore, toujours aussi offensif avec ses 16 points et douze shoots en 21 minutes.

Houston a donc pu de nouveau faire parler sa défense. Néanmoins, ce ne fut pas suffisant puisque les joueurs de Kenny Atkinson, patients et jamais totalement largués, ont frappé très fort en dernier quart-temps avec un énorme 19-0 ! Les Rockets ont ainsi perdu leur avance au pire moment et le risque de plonger était réel.

« Cela montre à quel point cette équipe est résistante », veut souligner Tari Eason. Heureusement, Fred VanVleet va soulager ses coéquipiers avec deux paniers primés. Et la suite, dans les ultimes secondes, c’est une histoire de lancers-francs, entre les deux réussis d’Alperen Sengun et les deux ratés de Darius Garland.

Par conséquent, les Rockets ont arraché ce succès avec les dents, avec une grosse solidité mentale vu le scénario du dernier quart-temps.

Cette saison, ils gèrent bien les moments chauds en fin de rencontre. « On a dépassé ce stade où on panique et on ne sait pas quoi faire dans certaines situations », analyse Fred VanVleet alors que Houston affiche, dans les rencontres qui se jouent à cinq points ou moins, un bilan de 9 victoires pour 6 défaites.