All-Star Game 2025 : à vous de voter pour les 24 étoiles !

C’est ce soir que la NBA va donc révéler les dix « titulaires » du prochain All-Star Game, issus à 50% des votes du public, à 25% des votes des joueurs et à 25% des votes des journalistes. On met des guillemets car avec la nouvelle formule à quatre équipes du match des étoiles, il y aura en fait 15 « titulaires » avec trois groupes de huit All-Stars, alors que la quatrième équipe sera celle qui aura remporté le « Rising Stars Challenge »…

Néanmoins, si le format change, la désignation ne bouge pas et il faut toujours choisir 12 All-Stars par conférence, avec quatre « guards », six « forwards » et deux « wild cards ». En gros, pour chaque conférence, il faut au moins quatre meneurs/arrières et six ailiers/ailiers forts/pivots, plus deux joueurs dont le poste n’a pas d’importance.

Et c’est l’exercice qu’on vous demande donc de faire, alors que les 14 « remplaçants » (qui ne seront donc pas tous remplaçants…) seront révélés le 30 janvier prochain.





