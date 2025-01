L’énième coup de gueule de Steve Kerr après l’effondrement des Warriors

Cette fois, les Warriors n’ont pas pris une fessée devant leur public. Mais mentalement, la défaite face aux Kings risque de laisser autant de traces. Alors qu’ils menaient de 18 points sur le parquet de Sacramento, les partenaires de Stephen Curry se sont écroulés pour finalement s’incliner 123-117.

Une défaite symbole de leurs problèmes depuis deux mois, avec une deuxième mi-temps catastrophique. Quelques chiffres pour dire le niveau de la catastrophe : 12 ballons perdus, dont 8 dans le 3e quart-temps ; aucun point inscrit en contre-attaque ; seulement six lancers-francs…

« Ils ont fait des prises à deux en première mi-temps, que nous avons gérées magnifiquement. Nous avons obtenu des tirs ouverts et les avons rentrés, » a rappelé Steve Kerr. « En seconde mi-temps, nous avons perdu notre sang-froid. Ils ont augmenté la pression, mais à part peut-être deux ou trois actions où ils ont piégé Steph et dévié des ballons, je pense que presque toutes les pertes de balle étaient évitables. »

De l’inconscience et de l’imprudence

Le coach des Warriors évoque ce 3e quart-temps dans lequel ses joueurs ont perdu huit ballons ! « Parfois, quand on veut aller vite, on prend de mauvaises décisions, et c’est ce qui s’est passé ce soir » déplore Steve Kerr. En clair, mis sous pression, ses joueurs ont confondu vitesse et précipitation. Preuve qu’ils ont complètement déjoué dans ce domaine, les Warriors n’ont pas inscrit le moindre en contre-attaque, contre 28 pour les Kings.

« Donner du rythme en prenant de mauvaises décisions, c’est juste de l’inconscience » se fâche le coach de Golden State. « On n’a pas vraiment joué en rythme. On a juste fait preuve d’inconscience et d’imprudence avec le ballon ».

Pour Steve Kerr, il n’est pas normal qu’une formation avec autant de joueurs expérimentés s’écroule comme ça. Il n’est pas normal que certains ne prennent pas leurs responsabilités lorsque Stephen Curry est ciblé.

« On se doit d’être capable de maintenir un niveau de maitrise et d’exécution, surtout à l’extérieur face à une très bonne équipe » répète-t-il. « On doit prendre conscience qu’il faut être volontaire chaque soir. On a perdu trop de ballons sur des fautes d’inattention, et il y a de trop de possessions mal maitrisées, comme si on pensait que ce n’est pas ça qui fait gagner des matches à l’extérieur… On doit prendre conscience des actions qui font gagner des matches, et les exécuter ».