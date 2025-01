Les Celtics savent toujours réagir

Battus, peut-être même un peu humiliés à Toronto, les Celtics avaient réagi avec une victoire face au Magic. Puis, il y a eu la fin de rencontre ratée de Jrue Holiday face aux Hawks, avec une nouvelle défaite à la clé. On attendait alors la réponse. Elle fut nette et sans bavure avec un succès de 40 points face aux Warriors !

« On est résilient et on prend les choses sérieusement », confirme Jrue Holiday, qui avait assumé la responsabilité de la défaite précédente. « Même dans notre pire jour, on sait qu’on aura une nouvelle chance. Personne n’est trop drastique, ni n’en fait trop durant les hauts et les bas. »

Actuellement, les Celtics sont en pleine période de montagnes russes. Un match, ça va, l’autre, plus du tout. Une irrégularité qui n’inquiète pas Joe Mazzulla, qui se disait « plus enthousiaste à ce stade de la saison que je ne l’étais au début », avant la rencontre à Golden State, face aux difficultés de son groupe.

« Il y a une différence entre ce que les gens attendent de nous et ce qu’on attend de nous », poursuit Jrue Holiday en reprenant les propos de son entraîneur. « On veut évidemment réussir, mais les gens ont parfois des attentes surréalistes. On est assez fort mentalement pour faire le nécessaire match après match. »

Une capacité à rebondir

« Chaque saison représente ses propres défis et on doit s’adapter sur le tas, l’accepter », confirme Jaylen Brown. « On continue d’apprendre et de grandir collectivement. On est dans une situation qui, si on continue, sera meilleure à long terme. C’est un processus. »

Il faut donc accepter cette irrégularité ponctuelle, voire s’en réjouir puisque, à défaut d’être constants, les champions en titre peuvent constater qu’ils ont la capacité de répondre vite et bien après un revers.

« C’est dur de gagner en NBA. On ne peut pas penser que c’est donné. Il faut se battre », insiste d’ailleurs le MVP des Finals 2024. « Ce n’est pas aussi facile qu’on l’aurait voulu et c’est une bonne chose. Ce n’est pas censé être facile et ça montre à quel point c’est dur de gagner, soir après soir. On ne peut pas sauter des étapes ou des détails. Les défaites servent à ça. On doit rebondir. »