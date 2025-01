Sa réaction spontanée a été d’applaudir énergiquement. Jayson Tatum était à la lutte avec Onyeka Okongwu, provoquant le début d’une échauffourée entre Celtics et Hawks. « Je me réjouissais de voir du conflit, de l’embrouille… C’est ce qui nous construit tous ensemble », juge Joe Mazzulla pour expliquer ses applaudissements.

Malheureusement pour ses Celtics et lui, cet esprit bagarreur affiché n’a pas suffi à éviter une défaite en prolongation face à Trae Young et sa bande. La maison verte concédait ainsi une 8e défaite sur leurs 16 dernières sorties. Boston ne parvient décidément pas à sortir de son coup de moins bien, démarré il y a des semaines.

Ce qui n’empêche pas le coach de parler de cette séquence comme la « partie sympa » du processus. « Il n’y a pas de crainte à avoir. Je suis en fait plus enthousiaste à ce stade de la saison que je ne l’étais au début », ajoute-t-il.

« La question que je me pose toujours dans ce genre de situation est de savoir : à quoi est-ce que vous vous attendez ? Est-ce que vous vous attendez à ce que tout se passe toujours bien pour nous lorsque l’on fait quelque chose en équipe ? Je m’interroge toujours dans ce cas. Je lance quelques jurons avant ça, mais je me demande toujours : ‘Mais à quoi vous vous attendez ?’ », insiste Joe Mazzulla en s’adressant aux journalistes.

« Vous vous attendiez à une nouvelle saison à 65 victoires ? »

Le technicien poursuit en énumérant : « Vous vous attendiez à ce qu’on fasse une nouvelle saison à 65 victoires et à ce qu’on ne fasse jamais d’erreurs ? Ou si vous avez la même équipe et un groupe de gars qui font quelque chose ensemble, que ça puisse dérailler de temps en temps ? Qu’est-ce qu’on attend, pas vous (les journalistes) personnellement, mais nous ? C’est pourquoi cela fait partie du parcours. »

Persuadé que les difficultés actuelles sont susceptibles de nourrir la suite du parcours des champions en titre, Joe Mazzulla dit avoir foi dans le caractère, l’état d’esprit et la préparation de son équipe. Il dit avoir « la plus grande confiance dans la façon dont ils se comportent ». Et ceci alors que les Celtics entame un nouveau « road trip », sur les parquets des Warriors, Clippers, Lakers et Mavs.

« Encore une fois, je suis prêt (pour traverser cette période difficile). Cela ne veut pas dire que je suis heureux, mais c’est le processus de réflexion sur la manière dont on va procéder », termine Joe Mazzulla.