Les Hawks dominent encore les Celtics à Boston !

Sans Kristaps Porzingis ni Al Horford, c’est Luke Kornet qui est titulaire sous le cercle pour les Celtics à l’occasion de la réception des Hawks, et il fait d’ailleurs mal à Clint Capela et compagnie en début de match.

Actif, mobile et opportuniste, il aide Jaylen Brown et Jrue Holiday à lancer la machine, alors que Jayson Tatum a lui du mal à se mettre en route. Le problème, c’est que le banc d’Atlanta, et notamment Onyeka Okongwu, répond dans le deuxième quart-temps, face à des Celtics qui ne trouvent plus du tout la cible. Leur 0/8 de loin dans la période permet aux Hawks de passer devant au score, alors que Jayson Tatum n’arrive pas à se lancer…

Avec son leader à 2/9 au tir à la mi-temps, Boston est derrière (52-48) alors que l’écart monte jusqu’à +9 (64-55) en faveur des visiteurs dans le troisième quart-temps. Sauf que Jayson Tatum trouve enfin le cercle et relance complètement les Celtics, qui finissent donc par repasser devant à la fin du troisième quart-temps.

Une faute de Jrue Holiday qui fait mal

Et comme Payton Pritchard commence à chauffer sérieusement, on se dit que les Celtics ont pris le contrôle du match et vont pouvoir dérouler. Sauf que les Hawks ont montré cette saison qu’ils ne sont pas du genre à abdiquer, et alors que De’Andre Hunter fait parler sa puissance, Trae Young affiche de son côté vista et adresse.

Son 3-points avec la planche permet même à son équipe de passer devant (100-98) à l’approche de la dernière minute. Et alors que les Celtics semblent reprendre le contrôle de la partie, Jayson Tatum laisse filer un lancer en route… et Jrue Holiday commet une faute inexplicable qui envoie Trae Young sur la ligne des lancers. Le meneur ne tremble pas et les deux équipes vont en prolongation (104-104) devant un public de Boston médusé.

Ce sera encore pire après la prolongation car ce sont bien les Hawks qui s’imposent (119-115) derrière l’activité d’Onyeka Okongwu, dont la présence au rebond offensif a fait très mal aux Celtics, au point même de déclencher un début d’échauffourée avec Jayson Tatum, les deux hommes refusant de lâcher le ballon après le coup de sifflet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics s’effondrent. Alors qu’ils avaient repris dix points d’avance dans le dernier quart-temps, les joueurs de Joe Mazzulla n’ont pas su finir le match. Entre les balles perdues, les lancers-francs laissés en route et la faute de Jrue Holiday dans les dernières secondes, les protégés du TD Garden ont offert trop de munitions gratuites aux Hawks pour ne pas se faire punir à un moment ou à un autre…

– L’énorme apport du duo De’Andre Hunter – Onyeka Okongwu. Payton Pritchard a bien failli offrir la victoire aux Celtics lors de son coup de chaud, mais ce sont finalement les Hawks qui s’imposent, et il faut souligner l’apport de ses remplaçants de luxe. La puissance de De’Andre Hunter apporte des points importants, alors que l’énergie d’Onyeka Okonwgu a encore fait beaucoup de bien à son équipe, en particulier avec ces rebonds offensifs qui offrent une deuxième respiration aux siens, et coupent celle des adversaires.

– Le TD Garden n’est plus du tout une forteresse. Intraitables à domicile la saison dernière, avec 37 victoires en 41 sorties au TD Garden, les Celtics viennent de subir une 8e défaite sur leur terrain cette saison, la deuxième d’ailleurs face aux Hawks, pour seulement 15 victoires. Le symbole de la fébrilité actuelle de l’équipe.

