Une fin de match catastrophique pour Jrue Holiday

Il reste 15 secondes à jouer dans le match entre les Celtics et les Hawks. Boston a repris trois points d’avance (103-100) suite à une faute technique de Trae Young, furieux contre les arbitres suite à une perte de balle d’Onyeka Okongwu, le meneur de jeu d’Atlanta estimant que Jayson Tatum avait fait faute sur son coéquipier…

Bref, les joueurs de Joe Mazzulla sont à +3, avec la balle en main, avec 15 secondes au chronomètre. Le match est gagné, surtout que Jrue Holiday est servi dans la raquette adverse, quasiment seul.

La suite sera une succession de mauvais choix de la part du double champion NBA. Au lieu d’aller au cercle pour mettre son équipe à +5, il s’éloigne ainsi du panier pour grignoter l’horloge, et transmet la balle à Jaylen Brown face à la prise à deux des Hawks. Résultat : les Celtics perdent le ballon !

Jrue Holiday commet alors une faute sur Trae Young, qui ramène son équipe à un point (103-102) et alors que Jayson Tatum laisse un lancer-franc en route, le meneur des Celtics commet une autre faute sur Trae Young, qui égalise aux lancers-francs et envoie les deux équipes en prolongation (104-104). Et Boston finira par perdre…

« Cette défaite est pour moi »

Dans la foulée du match, Joe Mazzulla a assuré la défense de Jrue Holiday, dont les erreurs ont coûté cher.

« Si ça tourne mal, on va toujours cogiter » explique le coach sur la décision de son joueur de ne pas aller au cercle à 15 secondes de la fin. « Il y a eu une action l’année dernière, à Memphis. Il venait d’arriver, on cherchait à mettre en place notre attaque en fin de match et il a perdu le ballon. Ça explique sans doute la situation. »

Le coach a beau répéter que les Celtics n’ont pas perdu le match sur cette séquence, et que son joueur a « pris ce qu’il pensait être la meilleure décision possible » à ce moment du match, sa dernière faute sur Trae Young semble elle inexplicable. Jrue Holiday a-t-il pensé que les Celtics étaient à +3 et a-t-il donc tenté d’empêcher, en amont, le meneur de jeu adverse de shooter à 3-points pour égaliser ? Face à la presse, il a assuré que non et qu’il avait simplement fait une faute bête au plus mauvais moment de la rencontre.

« Je pensais qu’on avait gagné le match » conclut l’ancien des Pelicans et des Bucks. « Je dois réaliser de meilleures actions. Faire une meilleure passe à JB, ou peut-être simplement garder la balle et mettre les lancers car tout est alors différent. Si je ne fais pas faute sur Trae, on est toujours à +2. Cette défaite est pour moi ».