Zach LaVine et les Bulls rebondissent face aux Clippers

Les incendies de Los Angeles ont modifié le calendrier de la NBA, et les Bulls sont donc arrivés un jour plus tôt pour y défier les Clippers lors du « Martin Luther King Day ».

Les deux équipes disputent donc un back-to-back qui n’était initialement pas prévu dans leur calendrier, et ce sont les locaux, qui n’ont pourtant pas eu à se déplacer après leur succès lors du derby de Los Angeles, qui semblent avoir le moins bien digéré la nouvelle. Sans Kawhi Leonard, ménagé, ni Ivica Zubac, touché à l’oeil, les troupes de Tyronn Lue ont toutes les peines du monde à marquer en début de rencontre, et Chicago pointe vite à +10 (20-10).

Ce sont les remplaçants californiens (Terance Mann, Amir Coffey…) qui vont relancer les Clippers dans le deuxième quart-temps, alors que les deux équipes arrivent à la mi-temps au coude-à-coude (50-48).

Mais au retour des vestiaires, Zach LaVine connait un coup de chaud qui permet aux Bulls de reprendre le large. Avec un James Harden maladroit et qui assure mal ses dribbles, les Clippers n’ont pas les solutions pour revenir.

Chicago a pourtant bien du mal à marquer des paniers dans le quatrième quart-temps, mais la suragressivité défensive des Clippers offre suffisamment de lancers-francs aux Bulls pour maintenir leur avance. Un dernier sursaut de Norman Powell et de ses camarades offre un léger frisson à l’Intuit Dome mais ne parviendra finalement pas à changer le « momentum » du match et Los Angeles s’incline donc logiquement (112-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden et Kevin Porter Jr. se ratent. Sans Kawhi Leonard ni Ivica Zubac, les meneurs des Clippers devaient hausser le ton pour mener l’armée de « role players » de Tyronn Lue vers la victoire. Sauf que James Harden et Kevin Porter Jr. se sont tous deux ratés. Le premier avec 5/17 au tir dont 3/13 à 3-points. Certes, il distribue 10 passes mais ses 5 balles perdues ont coûté cher. Le second fait encore pire à 1/10 au tir…

– Les fautes des Clippers. Avec Jeff Van Gundy, Los Angeles a développé une défense très agressive… qui peut devenir très brouillonne. Alors qu’ils ont mis plus de six minutes à inscrire un panier dans le quatrième quart-temps, les Bulls ont pourtant maintenu leur avance grâce aux fautes et aux lancers obtenus.

– Fins de séries. Cinq défaites de suite pour les Bulls, quatre victoires de suite pour les Clippers. Avec ce succès de Chicago à l’Intuit Dome, les séries des deux équipes ont donc pris fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.