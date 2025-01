Anthony Edwards aime toujours autant défier Ja Morant

Il y a huit jours, Ja Morant climatisait le Target Center en offrant une victoire renversante aux Grizzlies (125-127) grâce à deux paniers « clutch » venus d’ailleurs, face à Rudy Gobert puis en sortant un floater de l’espace après avoir fait tourner Anthony Edwards en bourrique. Lundi, les deux joueurs qui incarnent déjà le présent mais aussi le futur de la ligue se retrouvaient à Memphis, un lieu lourd d’histoire sous fond de « MLK Day », pour un nouveau match épique qui a encore tourné en faveur des Grizzlies.

Comme lors du match précédent, Minnesota a fini par craquer dans le dernier acte et Memphis a réussi à rattraper son retard à temps pour l’emporter sur le fil (107-105). Comme l’a fait Ja Morant huit jours plus tôt, Anthony Edwards a essayé de ravir la victoire à la dernière seconde sur un tir à 3-points qui n’a finalement pas trouvé sa cible.

Depuis le début de leurs carrières respectives, Ja Morant est ainsi devenu « l’homme à abattre » pour Anthony Edwards, les deux avaient déjà eu l’occasion de s’affronter lors du premier tour des playoffs 2022, et les Grizzlies de Ja Morant étaient sortis vainqueurs (4-2), offrant un premier duel épique entre deux superstars en devenir.

Et hier encore, c’est « Antman » qui est reparti avec la défaite. Mais ne comptez pas sur lui pour baisser les bras, bien au contraire, l’arrière en redemande.

« C’est mon gars », a-t-il déclaré. « C’est toujours excitant de l’affronter (…). C’est dur de défendre sur lui, parce que tu ne sais jamais de quel côté il va partir. Beaucoup de gens pensent qu’il part toujours sur sa gauche, mais il a aussi ce « spin move » dans son arsenal. Donc j’hésite toujours à essayer de le couper de sa main gauche tout en anticipant le spin. C’est super dur. Il adore la compétition et il est super athlétique. Je dois aussi essayer de ne pas me faire dunker dessus ! ».

Quatre Wolves pour essayer de le stopper

Quand ce n’est pas Anthony Edwards qui s’est mis sur son dos, Ja Morant a eu à se coltiner Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker ou encore le vétéran Mike Conley. Pour le meneur de 37 ans, c’est aussi un sacré défi de pouvoir se frotter à un tel phénomène physique.

« J’adore ça. J’ai 37 ans. Parfois, il me score dessus, il me contre, ou je vais aller chercher une faute. J’aime juste le défi, et rentrer à la maison en me disant que je suis dans ma 18e année en NBA à essayer de défendre sur un gars qui est plus ou moins indéfendable », a-t-il reconnu. « Il laisse vraiment le jeu venir à lui. Il peut être agressif tôt dans le match, ou alors être plus tranquille et laisser les autres prendre confiance. Ensuite, quand le moment arrive, en deuxième mi-temps, il devient plus agressif, il va aller davantage se faufiler dans la raquette, aller chercher des points sur la ligne… ».

Un vrai casse-tête que Minnesota a encore du mal à contenir. Il restera un dernier match de saison régulière à disputer entre les deux équipes le 10 avril prochain à Memphis. Avant de potentielles retrouvailles en playoffs ?

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 25 29 44.5 30.3 81.1 0.6 3.6 4.3 7.5 1.8 1.2 3.8 0.3 21.3 Total 282 32 47.0 31.7 76.0 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.