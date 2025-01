Ja Morant vient sauver les Grizzlies à Minnesota !

Les Grizzlies sont partis sur les mêmes bases que face à Houston, c’est-à-dire dans un match d’attaque. Même si leur moteur principal, Ja Morant, n’est pas en grande forme, ils suivent le rythme, avec un apport important du banc, de Santi Aldama surtout, dans le premier quart-temps, pour répondre à un duo Anthony Edwards – Donte DiVincenzo déjà très offensif (33-35). Ensuite, c’est Jaren Jackson Jr. qui porte son équipe et les deux formations ne se quittent toujours pas à la mi-temps (65-64).

Toujours la même chose en troisième quart-temps. D’un côté, Desmond Bane fait du bien avec ses paniers primés en transition, de l’autre, Rudy Gobert est spectaculaire, avec ses dunks ou ses passes décisives.

Les Wolves n’ont toujours pas réussi à faire la différence avant le dernier acte (103-99). Avec un Julius Randle tranchant, qui alterne les paniers et les passes, plus Rudy Gobert qui inscrit deux shoots importants dans le « money time », on pense que Minnesota prend la main.

Mais le pivot français rate aussi deux lancers-francs, ce qui laisse un espoir aux Grizzlies. Il est saisi par Ja Morant qui, mal embarqué et en fin de possession, parvient tout de même à shooter à une main devant Anthony Edwards. C’est dedans ! L’arrière des Wolves aura deux tentatives à 3-pts pour renverser les choses et l’emporter, mais il manque les deux. Victoire de Memphis, 125-127, qui prive ainsi Minnesota d’une quatrième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un panier qui sauve tout pour Ja Morant. Le meneur de jeu, qui signait son deuxième match après son retour de blessure, n’était pas dans son assiette. Maladroit au shoot (5/19), il va aussi perdre beaucoup de ballons (5), parfois simplement en dribblant trop ou mal. Il termine avec seulement 12 points, mais en inscrivant le panier le plus important de la rencontre, celui de la victoire, ce qui sauve globalement sa partie.

– Le mauvais visage d’Anthony Edwards. L’arrière a retrouvé son côté agressif et tranchant récemment. Là, ça n’est pas passé. Non seulement il n’a pas su trouver la cible dans les ultimes secondes – dans le quatrième quart-temps dans son ensemble même ! – pour permettre à son équipe de gagner, mais il a surtout multiplié les choix douteux, les ballons perdus (6), finissant avec 15 points à 4/13 au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.