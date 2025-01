Anthony Edwards rajoute un poster à sa collection

En arrivant à Orlando, Anthony Edwards était en pleine forme. Il tournait en effet à 40.7 points de moyenne depuis trois matches et sa frustration exprimée sur les prises à deux, après la défaite face à Boston.

Dans la victoire face au Magic, avec seulement 21 points à 5/19 au shoot dont quatre paniers à 3-pts, l’arrière des Wolves est redescendu en température, mais pas en intensité. Car son seul panier inscrit à 2-pts de la rencontre fut un gros dunk sur la tête d’Anthony Black. Les spectateurs du Kia Center ont apprécié.

« C’est comme ça que ça marche, surtout si c’est une grosse action comme ça. Les fans locaux sont de votre côté après un tel dunk », se réjouit-il. « Cela me donne beaucoup d’énergie, c’est sûr. On a l’impression d’être à la maison quand on a dunké sur quelqu’un comme ça. »

Un gros poster mais pas son meilleur dunk

S’il est devenu un shooteur d’élite cette saison, Anthony Edwards est un énorme athlète et un joueur tranchant, qui aime pénétrer et aller écrabouiller ses adversaires. Depuis le début de sa carrière, il a collectionné les posters, et celui-ci arrive à un moment, et le symbolise même, où il a retrouvé son agressivité dans le jeu, après une mauvaise passe.

« Je suis un joueur qui aime marquer. C’est un sacré défi parfois, mais c’est fun de devoir trouver les solutions pour être toujours agressif, pour être toujours moi-même. Regarder de plus en plus d’images, ça commence à me soulager plutôt que de me stresser », explique-t-il.

« Il était frustré et a compris que la réalité avait changé. Il veut être un grand joueur ? Il faut en passer par là. Son approche a changé, il utilise des stratégies pour attaquer les prises à deux », confirme Chris Finch.

Une question peut se poser : où placer ce dunk dans la hiérarchie d’Anthony Edwards ? « C’était cool. Pas son meilleur, mais dans le Top 10 », répond Naz Reid. « C’était un 10/10, mais il a fait mieux, c’est sûr », abonde Jaden McDaniels.

Qu’en pense le principal intéressé ? « Ça reste un extérieur », précise-t-il sur sa victime du jour, Anthony Black (2m01). « On ne s’attend pas à le voir tenter un contre. Mais si cela avait été face à un intérieur, croyez-moi, j’aurais pris une faute technique. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 37 36 44.1 42.7 81.5 0.7 5.0 5.7 4.1 2.0 1.2 3.1 0.5 25.7 Total 338 35 44.6 36.4 79.5 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.3 2.8 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.