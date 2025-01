Le MVP de la nuit | Devenu trop passif, Anthony Edwards a retrouvé son agressivité

La défaite contre les Celtics avait frustré Anthony Edwards. Non seulement pour le résultat final, mais surtout pour sa performance, très discrète ce soir-là. La faute aux prises à deux des champions en titre sur l’arrière des Wolves. Obligé de faire plus de passes et de moins shooter, son jeu en était modifié et perdait son essence et ses qualités : les dribbles, les pénétrations, le rythme.

Après avoir passé ses nerfs sur les Pistons, avec 53 points, son record personnel, mais dans une défaite, il fallait ajouter la victoire à ce petit renouveau. Ce sera contre les Clippers, avec 37 points à 14/29 au shoot, 6/13 à 3-pts, 8 passes et 7 rebonds. Ce qui donne 90 points en deux matches…

« Je pense que, après ses commentaires sur le fait de ne pas seulement faire des passes, il est très conscient de sa situation. Il est arrivé à l’entraînement vendredi dernier pour nous dire qu’il devait être lui-même, ne pas se laisser dominer par ça, retrouver la joie de jouer, être agressif et ne pas se préoccuper de ce que la défense va lui donner », raconte Chris Finch. « Il est assez fort pour gérer tout ça. Il faut passer les choses au crible, c’est un signe de solidité mentale. Il savait qu’il devait rectifier le tir. »

Ne pas trop réfléchir et agir plus vite

Anthony Edwards est peut-être le symbole ou le baromètre de cette équipe de Minnesota, toujours trop irrégulière depuis le début de saison, parfois d’un quart-temps à l’autre. L’arrière aussi l’est, étant très discret pendant plusieurs longues minutes, avant de prendre feu sur une courte période.

Sur les 37 points qu’il a inscrits dans la victoire face aux Clippers, 28 arrivent en seconde période, et 9 dans les trois dernières minutes, quand il a tué Los Angeles avec ses trois paniers primés de suite.

« J’ai connu ces moments où il faut faire des passes en première mi-temps avant d’y aller en seconde période, de shooter cinq ou six fois de suite », explique Mike Conley. « Mais il faut d’abord impliquer les autres. Cela ne veut pas dire ne pas shooter, mais prendre les tirs ouverts, bons pour soi. Il n’y a aucune raison de forcer les choses en début de match. Il faut faire tourner, comme il l’a fait. On a un gros groupe autour de lui, il doit en profiter. »

Si les prises à deux bloquent ou limitent autant le champion olympique, c’est aussi parfois à cause de son comportement balle en main. Il ne va pas assez vite pour les casser.

« On en a parlé avec lui de prendre l’avantage rapidement. Quand il voit un défenseur, il ne faut pas attendre que la prise à deux se mette en place », réclame Mike Conley. « Plus il essaie de disséquer les choses, de les regarder, plus lent il devient et alors la pression est plus forte sur lui. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 34 36 44.4 42.1 81.9 0.6 5.0 5.6 3.9 1.9 1.2 3.1 0.6 25.3 Total 336 35 44.6 36.2 79.5 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.3 2.8 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.