Un ultime coup de griffe des Grizzlies arrache la victoire aux Wolves

Memphis a fait honneur à son histoire et à ses liens avec Martin Luther King. Dans la ville où « MLK » fut assassiné, les Grizzlies sont allés chercher au combat et au finish un succès qui semblait bien compromis durant une majeure partie de la rencontre lundi contre Minnesota.

Les locaux rentrent le mieux dans le match (7-0 puis 11-2), quand les Wolves manquent leurs six premières tentatives. Les sorties de Jaren Jackson Jr et Zach Edey libèrent des espaces dans la raquette des Grizzlies, et Minnesota en profite pour lancer pleinement son match près du cercle. Naz Reid est en totale réussite, quand Minnesota passe complètement au travers à l’image de Santi Aldama, arroseur en chef de loin, et de Ja Morant, muselé par un Anthony Edwards en mission. Ce dernier est lancé et inscrit huit points dans les deux dernières minutes du premier quart-temps au coeur d’un 15-2 synonyme de sept points d’avance après 12 minutes (21-28).

Plus faible total de points en une période pour Memphis

Les deux équipes sont terriblement maladroites à 3-points dans la plus pure tradition des matchs d’après-midi, et il faut le retour d’Edwards d’un côté et Morant de l’autre pour retrouver un peu de jeu.

Le meneur des Grizzlies trouve enfin le chemin du cercle, tandis que la belle surprise de l’an passé GG Jackson joue ses premières minutes de la saison après une longue absence sur blessure. Cela ne suffit pas à relancer Memphis, pris à la gorge par l’agressivité d’Anthony Edwards, 22 points à la pause et déjà 12 lancers-francs tentés. Et même en shootant à 35.4 %, les Wolves signent une superbe prestation en limitant leurs adversaires à 43 points, plus petit total pour Memphis cette saison sur une période.

La mi-temps ne calme pas les esprits, bien au contraire. Cette rencontre n’est pas un match d’esthète et on entend plus les complaintes des acteurs que du jeu pendant plusieurs minutes. À ne pas enfoncer le clou, Minnesota se met à la merci d’un retour des locaux. Il n’en fallait pas plus pour Desmond Bane et Jaylen Wells pour relancer la partie. Rob Dillingham vient mettre fin à un 10-2 de Memphis sur un tir lointain bienvenu. Mais la dynamique semble bien en faveur des Grizzlies, même sans l’apport au scoring de Ja Morant.

Les Wolves ratent leur fin de match, pas les Grizzlies

Le réveil en attaque de Jaren Jackson Jr, plombé tout seul en première période par ses trois fautes en dix minutes, confirme le comeback des locaux. Les Wolves tiennent un temps le coup grâce à leur banc et leur activité au rebond offensif. Reid et Dillingham sont ultra précieux et les visiteurs frappent trois fois derrière l’arc sur une seconde chance. Mais à force de dépendre d’efforts au lieu d’actions construites, Minnesota laisse les Grizzlies mettre leur patte sur le match. Le trio majeur Morant – Jackson Jr – Bane passe un 11-0 dans le money time (106-100).

Naz Reid se démène en attaque pour offrir un dernier espoirs aux siens. Mais la dernière possession et la tentative désespérée d’Anthony Edwards à 3-points malgré une prise à deux résume la gestion de la fin de match des Wolves, battus pour la deuxième fois en huit jours par les Grizzlies.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis au caractère. Les Grizzlies réussissent beaucoup de choses durant cette première partie de saison, mais bien finir ses matchs serrés n’en faisait pas partie (7-11). Tout ne fut pas parfait lundi, en témoignent les deux dernières minutes plus poussives, mais les hommes de Taylor Jenkins ont su hausser leur niveau d’intensité au bon moment. Pouvoir compter sur Jaren Jackson Jr omniprésent plutôt que sur le banc n’a pas non plus été anodin (17 de ses 24 points en deuxième période).

– C’était Dr Anthony et Mr Edwards. Anthony Edwards a signé un récital offensif en première période, alternant entre sa réussite à 3-points et une agressivité vers le cercle idéale alors que les Grizzlies étaient touchés par les fautes. Puis au retour des vestiaires, il a disparu, s’entêtant dans une foule des choix difficiles et de tirs casse-croûte (3/10 et cinq balles perdues en deuxième période), comme celui de la dernière seconde alors que Julius Randle (lui aussi peu brillant au shoot…) était seul dans la raquette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.