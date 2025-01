NBA Paris Games : Victor Wembanyama lance une chasse au trésor en France pour des places

Victor Wembanyama est joueur sur les réseaux sociaux. Après avoir utilisé X/Twitter pour rencontrer quelques fans autour de l’échiquier à New York, « Wemby » vient ainsi d’y lancer une chasse au trésor !

Plus précisément, l’intérieur des Spurs indique que cinq QR Code seront à découvrir dans cinq villes de France : Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux. Chaque QR Code offrira deux places pour les NBA Paris Games, qui ont lieu dans la semaine à l’Accor Arena de Bercy, les Spurs et les Pacers se défiant les 23 et 25 janvier.

« Soyez à l’affut »

Comment découvrir ces QR Code ? C’est la question, alors que « Wemby » précise que la chasse au trésor débutera aujourd’hui, à partir de midi. Peut-être qu’il va donc dévoiler des indices à ce moment-là…

« Soyez à l’affut », comme le conclut le phénomène français de San Antonio en conclusion de son message.

« Ces deux rencontres vont certainement ressembler à des matchs à domicile car on aura le public avec nous » nous expliquait Victor Wembanyama en amont de ces deux rencontres disputées en France par San Antonio, en plein milieu de la saison régulière. « Je n’ai pas d’attentes particulières mais je sais que ça va être fou. »

Les 23 et 25 janvier c’est les Paris Games et je pouvais pas revenir sur la capitale sans vous donner l’occasion de venir me voir jouer.

Soyez à… — Wemby (@wemby) January 18, 2025

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 35 33 47.4 35.3 86.8 1.8 9.0 10.8 3.7 2.2 1.1 3.5 4.1 24.5 Total 106 31 46.8 33.8 81.5 2.1 8.6 10.7 3.8 2.2 1.2 3.6 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.