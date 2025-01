Les regrets éternels de Julius Randle chez les Knicks

Là où Karl-Anthony Towns avait réalisé un match énorme lors de son retour à Minneapolis le mois dernier, Julius Randle, lui, est passé à côté de ses retrouvailles avec New York et le Madison Square Garden. L’intérieur était hors du coup, dans tous les domaines, ne finissant qu’avec 8 points et 4 ballons perdus dans la victoire des Wolves.

Peut-être a-t-il été happé les émotions. Car l’aventure de Julius Randle à New York fut forte, notamment la saison passée. « Cette équipe était incroyable. C’était le meilleur basket que j’ai joué depuis le début de ma carrière », se souvient-il pour le New York Post.

« Pas au niveau des statistiques, mais au niveau de l’ambiance », poursuit-il. « C’était dingue. On abordait chaque match avec la victoire en tête. On gagnait de 20 points, on était très dominateur. On avait tout. Chaque rencontre nous portait au niveau supérieur, l’alchimie était folle. »

« On ne saura jamais à quoi cela aurait pu ressembler »

Puis, pour Julius Randle, tout s’arrête le 27 janvier 2024, avec une luxation de l’épaule… « Malheureusement, les blessures sont arrivées », rappelle l’ancien des Lakers. « Ça fait chier. On ne saura jamais à quoi cela aurait pu ressembler. Le plus malheureux, c’est qu’on était en pleine construction. Nos équipes faisaient mieux que prévu, saison après saison et celle de la saison dernière était la meilleure. »

La suite est connue : l’intérieur est transféré en échange de Karl-Anthony Towns et se retrouve à Minnesota. La fin de cinq saisons à New York, où il est devenu un triple All-Star et a permis à la franchise de retrouver les playoffs.

« Du moment où j’ai signé ici, j’ai pensé à ce que je pouvais faire pour aider cette équipe à gagner le titre. Alors que tout le monde disait que c’était impossible de gagner à New York etc. », raconte l’intérieur de Minnesota. « J’en suis très fier. L’équipe n’était pas très bonne quand je suis arrivé. Je suis très fier de ce qu’on a pu construire, de ce que cette équipe représente pour la ville, de ses réussites et aussi du plaisir qu’elle a apporté. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 41 33 47.7 34.6 81.5 2.0 5.0 7.1 4.4 2.5 0.6 3.0 0.2 19.2 Total 682 32 47.1 33.4 75.2 2.0 7.3 9.2 3.8 3.0 0.7 2.8 0.4 19.1

