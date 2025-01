Chet Holmgren dans les temps de récupération

Comme il caracole en tête de la conférence Ouest, avec 34 victoires pour 7 défaites, on en oublierait presque que le Thunder évolue toujours sans Chet Holmgren, son point d’ancrage dans la raquette. Et, ce, depuis maintenant plus de deux mois en raison de cette fracture du bassin contractée mi-novembre.

Devenu depuis le premier fan de son équipe depuis le bord du terrain, le jeune intérieur continue en tout cas de travailler dans l’ombre, de manière à tenir ses deux à trois mois d’absence annoncés. Pour l’heure, d’après la franchise, il se trouve justement dans les temps avec, dans le meilleur des cas, encore trois semaines à patienter ou, dans le pire des cas, cinq semaines à ronger son frein.

Avec 16.4 points, 8.7 rebonds et 2.6 contres de moyenne en une dizaine de matchs cette saison (à 38% à 3-points), Chet Holmgren a clairement le profil du renfort de poids (et de taille) pour une équipe qui, en son absence et à l’approche du All-Star Break, déroule pourtant avec 26 victoires et 5 défaites.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 10 27 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 1.8 0.8 2.3 2.6 16.4 Total 92 29 52.7 37.0 79.0 1.6 6.4 8.0 2.4 2.3 0.7 1.7 2.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.