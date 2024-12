Chet Holmgren, un boost en tribunes pour le Thunder

« Il a été très gentil et poli. C’était comme le voisin d’à côté sous le porche. C’est ce que j’ai ressenti en lui parlant », témoigne, auprès de The Oklahoman, DK O’Donnell, abonné à l’année pour suivre le Thunder, au sujet de son voisin d’un soir particulier : Chet Holmgren.

Ce dernier a assisté à la victoire de sa formation la nuit passée face aux Mavs dans le cadre de la NBA Cup. Présent non loin du banc du Thunder, le géant local se montrait pour la première fois au sein du Paycom Center depuis sa fracture du bassin.

Avec quel effet auprès de ses coéquipiers ? « C’est toujours bon de l’avoir à ses côtés. Les circonstances ne sont évidemment pas parfaites. Mais chaque fois qu’est présent, c’est un plus », décrit Shai Gilgeous-Alexander.

Surtout quand on sait que l’intérieur a dû rester très calme pendant les premiers jours de sa convalescence, le laissant essentiellement confiné dans son lit.

Les médias ne l’ont aperçu que le 23 novembre pour la première fois à un entraînement de l’équipe, se déplaçant à l’aide de béquilles. Sa présence était donc symbolique quant à son retour prochain à la compétition.

Le discours d’avant-match

« Je suis heureux pour lui qu’il puisse le faire. Une partie de moi est contente pour lui parce qu’il voulait probablement jouer avec des béquilles, ce qui n’aurait pas été bon pour l’équipe ou pour sa blessure. On le voit plus souvent, il est bien dans sa tête », décrit Mark Daigneault, alors que son intérieur a même délivré le discours d’avant match !

Trente secondes pour motiver sa bande autour de trois axes : « Gagner le match, aller chercher de l’argent en plus, protéger le terrain. » « Il l’a dit d’une autre façon, un peu plus explicite. Mais c’est ce qu’il a dit. C’est probablement la raison pour laquelle on a gagné », exagère à peine « SGA ».

Lorsque OKC a annoncé la blessure de Chet Holmgren le 10 novembre, il était question d’un retour au jeu huit à dix semaines plus tard. Il lui resterait donc encore un mois à mois et demi avant de renfiler son short.

« Mentalement, il a franchi certains obstacles et commence à faire des progrès. Il comprend l’importance de procéder étape par étape. Il fait du bon travail à cet égard. Il va continuer à faire des progrès et il sera de retour à un moment ou à un autre », affiche Mark Daigneault.

Depuis la blessure de son intérieur, le Thunder affiche un bilan de 11 victoires pour 3 défaites.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 10 27 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 1.8 0.8 2.3 2.6 16.4 Total 92 29 52.7 37.0 79.0 1.6 6.4 8.0 2.4 2.3 0.7 1.7 2.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.