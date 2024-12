NBA Cup | Trop fort pour les Mavericks, le Thunder file à Las Vegas

Ce sont les Mavericks qui entrent le mieux dans ce quart de finale, avec un 8-0. Le Thunder répond rapidement à ce premier écart, encore plus fort, avec un 15-1 !

Une fois ces deux séries passées, la rencontre s’équilibre. Les Texans perdent beaucoup de ballons quand Shai Gilgeous-Alexander domine et enchaîne les paniers. Oklahoma City vire donc en tête (32-24). Les hommes de Mark Daigneault sont particulièrement gourmands à 3-pts : ça dégaine de partout et beaucoup. Le deuxième quart-temps ressemble parfois à un concours de shoots. Pris très haut, Luka Doncic sert ses coéquipiers, la circulation se fait correctement et les Texans ont des tirs primés dans les coins. Rien n’est fait à la pause (57-54).

Mais les choses s’accélèrent au retour des vestiaires avec Oklahoma City qui passe un 13-2. Les Mavericks ne trouvent aucune solution en attaque, ni en défense pour calmer Shai Gilgeous-Alexander, qui continue son show. Luka Doncic est toujours aussi discret et le Thunder prend une vraie avance, surtout quand Isaiah Joe marque à 3-pts, au buzzer, pour conclure ce troisième quart-temps (73-90). Les Mavericks ont pourtant de la ressource, avec Kyrie Irving qui inscrit deux paniers primés au même endroit, dans un coin. Le 10-0 de Dallas fait du bien et relance la partie.

Ce ne sera qu’une petite parenthèse car avec le retour de Shai Gilgeous-Alexander et encore trop de ballons perdus, les Mavericks encaissent à nouveau trop de coups et l’écart grandit pour retrouver les vingt points.

Les paniers primés de Klay Thompson et Luka Doncic n’y changent rien : le Thunder l’emporte 118-104 et ira à Las Vegas pour la demi-finale de la NBA Cup. Ce sera face aux Rockets ou les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander et une pluie de 3-pts. Les hommes du Thunder n’ont pas hésité, mais pas hésité du tout, à dégainer à 3-pts dans cette partie : 50 tentatives ! Ils ont bien fait avec 20 réussites, soit 40% de réussite. L’un des plus adroits de la soirée, c’est aussi l’homme du match : Shai Gilgeous-Alexander évidemment. Avec ses 39 points à 15/23 au shoot dont 5/9 à 3-pts, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, il a été parfait. Les Mavericks n’ont jamais eu la solution pour le freiner et, bonne nouvelle pour lui et ses coéquipiers, il n’a perdu que deux ballons.

– La défense du Thunder a étouffé Dallas et Luka Doncic. Si le All-Star texan a pu gonfler ses statistiques en deuxième période, son match a été un enfer. Les défenseurs du Thunder sont venus chercher le Slovène dès qu’il passait le milieu de terrain ou presque. Pris à deux ou collé de près par Lu Dort, il n’a inscrit que deux points à la pause. Il termine avec 16 points à 5/15 au shoot et ses 6 ballons perdus symbolisent le déchet de Dallas, qui a gâché 18 possessions durant la partie. Un Luka Doncic peu inspiré et bien défendu plus un collectif plombé par les ballons perdus, cela faisait beaucoup de boulets aux pieds des hommes de Jason Kidd.

– La série des Mavericks s’arrête, celle du Thunder continue. Même si c’était un quart de finale de la NBA Cup, cette rencontre comptait également pour la saison régulière. Ainsi, Dallas, qui restait sur sept succès de rang, voit sa série s’interrompre. Le Thunder en revanche, toujours leader de la conférence Ouest, enchaîne une quatrième victoire d’affilée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.