Même pour Shai Gilgeous-Alexander, le jeu appelle la faute

Parmi les cinq meilleurs marqueurs de la ligue, Shai Gilgeous-Alexander est le seul à ne pas perdre plus de trois ballons par match. La star du Thunder est économe avec seulement 2.7 balles perdus de moyenne. Mais comme tout bon scoreur qui a beaucoup le ballon dans les mains, il y a des soirs où la gonfle brûle les mains.

Face aux Pelicans, dans une soirée où le Thunder a gâché 18 possessions, il a perdu 4 ballons, dont trois sur des situations de dribble. Le un-contre-un, l’isolation, pierre angulaire de son jeu et système efficace pour Oklahoma City, a aussi des mauvais côtés.

« C’est une responsabilité à assumer mais ce qui me rassure, et nous rassure, avec lui, c’est qu’on donne les clés à quelqu’un qui fait attention à la voiture qu’il conduit. C’est facile de donner ces responsabilités à un joueur comme lui ou à Jalen Williams », assure Mark Daigneault, qui ajoute que « personne ne réfléchit plus à son jeu » ni ne « veut plus progresser quand il s’est manqué » que Shai Gilgeous-Alexander.

Une responsabilité également collective

Mais le coach du Thunder ne veut pas seulement mettre les ballons perdus de sa star sur son dos. Pour le technicien, c’est aussi à ses coéquipiers de lui offrir parfois des solutions pour qu’elle ne se retrouve pas bloquée.

« C’est à lui d’apprendre de ces situations, de savoir quelle est la meilleure manière de les attaquer, mais c’est aussi beaucoup une affaire collective », insiste Mark Daigneault. « Les Pelicans ont fait des trappes en deuxième mi-temps et on n’a pas su les gérer. Mais c’est aux cinq joueurs d’être responsables, pas un seul. »

Il en va de la réussite de l’équipe puisque, cette saison, le Canadien a terminé à six reprises un match avec au moins 4 ballons perdus. Le bilan du Thunder dans ce cas-là ? 3 victoires pour 3 défaites. Le restant du temps, c’est donc 15 succès pour seulement 2 petits revers…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 23 34 50.8 32.6 85.6 0.9 4.4 5.3 6.3 2.1 1.7 2.7 1.0 29.8 Total 409 33 49.7 34.6 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.