Où en est Chet Holmgren ?

Dans quelques jours, cela fera huit semaines que Chet Holmgren s’est fracturé le bassin, en début de saison face aux Warriors. Et si c’est à noter, c’est parce que son absence était estimée entre huit et dix semaines. C’est donc le moment de faire le point.

Sans pouvoir donner de date de retour, Mark Daigneault a indiqué récemment que l’intérieur était dans les temps.

« Je ne vais pas donner le détail de ce qu’il fait, mais on ne passe pas des béquilles au terrain. Il y a une progression et il est là où il devrait en être ce moment », précise le coach d’Oklahoma City. « Là, c’est plus une question de patience qu’autre chose, car il ne travaille pas encore physiquement. Il faut qu’il s’accroche. Il veut jouer et s’entraîner, mais il doit guérir aussi. »

Si Mark Daigneault parle des béquilles, c’est que c’était l’accessoire indispensable qui accompagnait Chet Holmgren depuis plusieurs semaines. Face aux Wolves, le soir de la Saint-Sylvestre, il n’en avait pas.

« C’est encourageant, excitant », confirme Shai Gilgeous-Alexander face à cette bonne nouvelle. « Il est venu dans le vestiaire pour nous dire qu’il pouvait faire le shootaround avec nous. Je ne peux pas imaginer l’état dans lequel il est face à ce retour. On voit le sourire sur son visage. Avec lui, on sera une meilleure équipe. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 10 27 50.5 37.8 77.6 1.6 7.1 8.7 2.0 1.8 0.8 2.3 2.6 16.4 Total 92 29 52.7 37.0 79.0 1.6 6.4 8.0 2.4 2.3 0.7 1.7 2.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.