L’Empire State Building aux couleurs des Nets pour Vince Carter

Après Toronto, c’est New York qui va célébrer Vince Carter. Le 25 janvier, le numéro 15 du « Half Man, Half Amazing » va ainsi rejoindre le plafond du Barclays Center, à Brooklyn, mais Manhattan va aussi se joindre à la fête.

L’Empire State Building sera ainsi illuminé en rouge, blanc et bleu, les anciennes couleurs des Nets pour l’occasion, avec le numéro 15 qui s’affichera, tout en tournant, sur la flèche du célèbre building new-yorkais. Pourquoi les anciennes couleurs des Nets ? Parce qu’il s’agissait bien sûr encore des couleurs de la franchise lorsque Vince Carter y est passé, entre 2004 et 2009, mais aussi parce que les couleurs actuelles du club, le blanc et le noir, ne marqueront sans doute pas les esprits dans la nuit de « Big Apple »…

Vince Carter deviendra en tout cas le septième joueur à avoir son maillot retiré par le club, après Drazen Petrovic (#3), Jason Kidd (#5), John Williamson (#23), Bill Melchionni (#25), Julius Erving (#32) et Buck Williams (#52). À noter que le numéro #6 de Bill Russell est aussi retiré, comme dans toutes les franchises.

Et Vince Carter rejoindra ainsi la très courte liste des joueurs dont le maillot a été retiré par plusieurs franchises.