Comme bientôt Vince Carter, ces joueurs ont leur maillot retiré dans plusieurs franchises

Pour couper l’herbe sous le pied des Nets, qui leur avaient grillé la politesse, les Raptors se sont empressés d’annoncer que le retrait du maillot de Vince Carter aurait lieu le 2 novembre prochain.

Après son entrée au Hall Of Fame, Vince Carter va ainsi devenir le 17e joueur de l’histoire à avoir son maillot retiré dans plusieurs franchises, et ce sera aux Raptors puis aux Nets. Dix-sept, c’est peu, mais on n’y trouve évidemment que des légendes de la NBA. Et des joueurs, comme Michael Jordan, Pete Maravich, Kobe Bryant ou Bill Russell, ont même leurs maillots retirés par des franchises dont ils n’ont jamais porté le maillot.

Maillot retiré dans trois franchises

Wilt Chamberlain – Warriors, Sixers, Lakers

Quatre fois MVP, « L’Homme aux 100 points » a joué six ans aux Warriors, lorsque la franchise était à Philadelphie. Puis il a joué quatre saisons aux Sixers, et cinq aux Lakers pour finir sa carrière. Les Warriors ont retiré son numéro 13 en 1999 après son décès.

Pete Maravich – Hawks, Jazz, Pelicans

Comme Wilt Chamberlain, le regretté Pete Maravich a son maillot retiré dans trois franchises, mais il n’a jamais joué pour les Pelicans, qui n’existaient pas à l’époque où il jouait en NBA.

En 2002, la franchise de la Nouvelle Orléans a retiré le numéro 7 qu’il portait avec le New Orleans Jazz. Le Jazz, passé à Utah en 1979, l’avait fait précédemment. Chez les Hawks, on a retiré le numéro 44 que « Pistol Pete » a porté pendant quatre ans à Atlanta.

Shaquille O’Neal – Lakers, Heat, Magic

En février, « Shaq » est devenu le premier joueur à avoir son maillot retiré au Magic, qu’il avait mené jusqu’en finale en 1995. Quelques années plus tôt, ce sont les deux franchises avec lesquelles il avait remporté le titre qui avaient retiré son maillot. Aux Lakers, son numéro 34 est retiré pour célébrer ses trois titres de champion NBA et ses trois trophées de MVP des Finals. À Miami, c’est son numéro 32 qui est monté au plafond en 2016 pour immortaliser le premier titre de la franchise en 2006.

Maillot retiré dans deux franchises

Kareem Abdul-Jabbar – Bucks, Lakers

L’ancien meilleur marqueur de la NBA a joué pour deux équipes, et les deux ont retiré son célèbre numéro 33. Dans le détail, « KAJ » a joué six ans pour les Bucks, et 14 avec les Lakers.

Charles Barkley – Sixers, Suns

Avant de mener les Suns en finale, Charles Barkley avait porté pendant huit ans le maillot des Sixers. Dans chacune des salles, on trouve donc son numéro 34.

Clyde Drexler – Blazers, Rockets

Légende de l’université de Houston, Clyde Drexler n’a joué que trois saisons et demi aux Rockets, mais il y a remporté un titre en 1995. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Portland, il a son numéro 22 retiré au Rose Garden.

Julius Erving – Nets, Sixers

Celui que l’on surnomme « Dr J. » a la particularité d’avoir son maillot retiré dans deux équipes, mais dans deux ligues différentes ! Alors qu’ils disputaient sa dernière saison à Philadelphie, les Nets ont retiré son numéro 32 pour ses exploits en… ABA : deux titres et trois trophées de MVP. Quelques années plus tard, les Sixers vont retirer son numéro 6 avec comme palmarès un titre de champion NBA (1983) et un trophée de MVP (1981).

Bob Lanier – Pistons, Bucks

Premier choix de la Draft en 1970, Bob Lanier était l’un des seuls à pouvoir jouer les yeux dans les yeux avec Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain. Sept fois All-Star, il a vu son numéro 16 retiré par les Pistons où il a été All-Star sept fois en 10 ans, puis les Bucks qu’il a mené en finale de conférence en 1983 et 1984.

Moses Malone – Rockets, Sixers

C’est l’un des pivots les plus sous-estimés de l’histoire, et pourtant, il a été trois fois MVP, et avec deux franchises différentes. Enorme rebondeur, il fait partie de cette lignée de grands pivots passés par les Rockets où son numéro 24 est retiré. A Philly, avec qui il a remporté le titre en 1983, c’est son numéro 2 qui est au plafond.

Earl Monroe – Wizards, Knicks

Il a joué aux Bullets, mais ce sont les Wizards qui ont retiré son numéro 10 en 2007. Rookie Of The Year à Washington, il avait mendé les Bullets en finale NBA en 1971. C’est à New York que « The Pearl » devient une légende avec une finale en 1972, puis le titre en 1973. Au Madison Square Garden, son numéro 15 est retiré.

Dikembe Mutombo – Nuggets, Hawks

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, Dikemebe Mutombo a rarement été très loin en playoffs, même s’il a disputé une fois les Finals, avec les Sixers en 2001, mais il a collectionné les sélections au All-Star Game et les trophées de meilleur défenseur. Il en compte quatre, comme Ben Wallace et Rudy Gobert.

Oscar Robertson – Kings, Bucks

Il n’a pas porté le maillot des Kings mais celui des Royals sous le numéro 14, et ils évoluaient à l’époque à Cinconnati. La franchise va ensuite déménager à Kansas City pour devenir les Kings, avant de se poser à Sacramento. Roi du « triple double » avec les Royals, « Big O » rejoindra les Bucks en fin de carrière, et c’est aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar qu’il va remporter le titre en 1971.

Nate Thurmond – Warriors, Cavaliers

Avec ses 17.4 points et 16.9 rebounds de moyenne, Nate Thurmond est une légende des Warriors, et il fait partie de la poignée de joueurs à avoir signé un « quadruple double » en carrière. En fin de carrière, il rentre chez lui, dans l’Ohio, pour porter le maillot des Cavaliers. A San Francisco comme à Cleveland, on a retiré son numéro 42.

Les « anomalies »

Michael Jordan – Bulls, Heat

Que le maillot de Michael Jordan soit retiré aux Bulls, c’est évidemment une évidence. En revanche, son numéro 23 est aussi retiré à Miami alors qu’il n’a jamais porté le maillot du Heat. L’explication est signée Pat Riley, et c’était en 2003 lors de la dernière visite de Michael Jordan, sous les couleurs des Wizards. « En l’honneur de ta grandeur, Michael, et pour tout ce que tu as fait pour le basket, non seulement pour la NBA mais aussi pour tous les fans du monde entier, nous voulons t’honorer ce soir en accrochant ton maillot pour toujours, le numéro 23, au plafond de l’American Airlines Arena. Plus aucun joueur ne portera le numéro 23 pour le Miami Heat ici. Tu es le meilleur ».

Kobe Bryant – Lakers, Mavericks

Même situation pour Kobe Bryant, même si la raison est hélas plus tragique. Alors que ses numéros 8 et 24 sont retirés à Los Angeles, les Mavericks ont réagi à son décès, en 2020, en retirant son numéro 24. « L’héritage de Kobe transcende le basket, et notre franchise a décidé que plus personne ne porterait le numéro 24 aux Dallas Mavericks » avait expliqué Mark Cuban.

Bill Russell – Celtics, toutes les franchises NBA

À l’annonce du décès de Bill Russell, en juillet 2022, la NBA a décidé que le numéro 6 serait retiré de TOUTES les franchises NBA. Joueur le plus titré de l’histoire et pionnier des droits civiques, Bill Russell avait déjà été célébré par les Celtics en 1972.