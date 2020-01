Les Mavericks vont retirer le numéro 24 de Kobe Bryant

L’idée a très rapidement été évoquée sur les réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi l’officialisation de son décès. Kobe Bryant, tragiquement disparu dimanche dans un accident d’hélicoptère, mériterait peut-être que son numéro 24 soit retiré dans toutes les franchises NBA.

En attendant une possible annonce de la ligue, Mark Cuban a déjà pris les devants puisqu’il a déclaré, via un communiqué, que « l’héritage de Kobe Bryant transcende le basket », et donc que la franchise allait retirer son maillot. « Le numéro 24 ne sera plus jamais porté par un joueur des Mavericks », peut-on lire.

Après avoir été le premier joueur de l’histoire à avoir deux maillots retirés dans la même franchise, le #8 et la #24 à Los Angeles, l’ancien arrière des Lakers va rejoindre Michael Jordan qui, comme lui, a son numéro retiré dans une franchise où il n’a jamais joué. Pour « MJ », c’est à Miami après une idée et un hommage de Pat Riley.

Toujours du côté de Dallas, Dirk Nowitzki a bien évidemment réagi au décès de son ancien adversaire et coéquipier pendant les All-Star Games.