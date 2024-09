Les Nets vont retirer le maillot de Vince Carter le 25 janvier

Alors qu’il s’apprête à entrer au Hall of Fame, Vince Carter va également avoir droit à un autre honneur ces prochains mois, puisque les Brooklyn Nets ont annoncé leur intention de retirer son maillot.

Et selon Michael Scotto, c’est le 25 janvier prochain, pour un match face au Heat, que la cérémonie aura lieu !

« Venir ici dans quelques années, voir mon nom au plafond de la salle, ce serait un rêve devenu réalité, comme pour n’importe quel joueur. C’est un objectif. Ça veut dire que tu as eu une carrière phénoménale pour cette équipe. Je ne dirais jamais non » avait lâché Vince Carter il y a quelques années. « Ça a toujours été super de venir ici, chaleureux, avec toujours des maillots des Nets (époque New Jersey). C’est toujours cool. Qu’importe où je vais, c’est cool de voir des maillots des Nets, des Raptors. C’est ce qu’il y a de mieux : revenir et voir ces maillots. »

Le numéro #15 de Vince Carter sera le septième retiré par les Nets après ceux de Drazen Petrovic (#3) à titre posthume, Jason Kidd (#5), John Williamson (#23), Bill Melchionni (#25), Julius Erving (#32) et Buck Williams (#52). À noter que comme pour les autres franchises de la ligue, le #6 de Bill Russell est également retiré.