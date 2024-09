Hall of Fame | Vince Carter intronisé par Tracy McGrady et Julius Erving

En raison des Jeux olympiques, les cérémonies du Hall of Fame ont été décalées cette année, et elles auront lieu le week-end du 12 et 13 octobre, dans l’habituel Symphony Hall de Springfield (Massachusetts). La cuvée 2024 n’a pas le prestige des précédentes, mais elle sera à coup sûr très émouvante après le décès de Jerry West en juin dernier, puisque l’ancien meneur et dirigeant des Lakers était nommé pour la troisième fois de sa carrière, et cette fois pour sa contribution au jeu.

Jeudi soir, les instances du « Panthéon du basket » ont d’ailleurs dévoilé les noms des personnalités choisies pour introniser chaque nouvel entrant, et pour Jerry West, il s’agira de Kareem Abdul-Jabbar, Bob McAdoo, Magic Johnson, James Worthy, Pat Riley, Jamaal Wilkes, Shaquille O’Neal, Vlade Divac, Del Harris, Pau Gasol et Michael Cooper. Lui-même intronisé cette saison, Cooper a choisi Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Pat Riley et Lisa Leslie pour l’accompagner.

Peut-être le joueur le plus médiatique de cette promotion 2024, Vince Carter a choisi Julius Erving et son cousin Tracy McGrady. Quant à Chauncey Billups, il aura à ses côtés Larry Brown, Tina Thompson et Ben Wallace.

Liste des intronisés et intronisées, et leurs choix pour les présenter

Seimone Augustus – Lindsay Whalen

Dick Barnett – Bill Bradley, Earl Monroe

Chauncey Billups – Larry Brown, Tina Thompson, Ben Wallace

Vince Carter – Julius Erving, Tracy McGrady

Doug Collins – Billy Cunningham, Jerry Reinsdorf, Grant Hill

Michael Cooper – Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Pat Riley et Lisa Leslie

Walter Davis – David Thompson, Bob McAdoo, Jerry Colangelo, Roy Williams, Charlie Scott, Bobby Jones

Harley Redin – Alice “Cookie” Barron, Cherri Rapp

Bo Ryan – Roy Williams, Gene Keady

Herb Simon – Larry Bird, Reggie Miller, Tamika Catchings

Charles Smith – Joe Dumars

Michele Timms – Teresa Edwards, Katie Smith

Jerry West – Kareem Abdul-Jabbar, Bob McAdoo, Magic Johnson, James Worthy, Pat Riley, Jamaal Wilkes, Shaquille O’Neal, Vlade Divac, Del Harris, Pau Gasol et Michael Cooper