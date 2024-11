À Toronto, une soirée entre rêve et émotion pour Vince Carter

« Il nous a appris à voler. » Ce sont les mots de Masai Ujiri pour présenter Vince Carter au public de la Scotiabank Arena, pour cette soirée si spéciale pour l’ancien joueur et la franchise canadienne. Pour la première fois, un maillot allait être retiré par les Raptors et c’est celui de sa première très grande star, sa première icône.

De quoi faire bouleverser l’ancien joueur, qui avait les larmes aux yeux en arrivant sur le parquet, avant de lâcher un cri pour évacuer la pression et communier avec les spectateurs.

« Quand ce maillot sera au plafond, ce ne sera pas simplement celui de Vince Carter #15 qui le sera. Ce sera chacun d’entre nous », a lancé « VC » aux fans. « Les souvenirs de ces six années, peu importe comment on les regarde, sont mis à l’honneur. J’espère et je prie pour qu’on apprécie ensemble de voir notre maillot être retiré. »

La cerise sur le gâteau

Pour ce grand moment, une vidéo hommage a été diffusée avec des messages de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Scottie Barnes, Tristan Thompson et Stephen Curry. De plus, dans la salle étaient présents des anciens coéquipiers de « Vinsanity » : Charles Oakley, Doug Christie, Jerome Williams, Dee Brown, Kevin Willis, Muggsy Bogues, Antonio Davis, Alvin Williams ou encore Morris Peterson et Tracy McGrady.

« Pour dire la vérité, c’est ce que je voulais le plus », assurait-il en septembre, en évoquant sa reconnexion avec la franchise canadienne, après un divorce compliqué en 2004. L’ancien All-Star, qui vient pourtant d’entrer au Hall of Fame, a insisté à nouveau sur la force de ce moment pour lui et sa carrière au Canada, qui a inspiré tant de monde.

« Mon héritage continue de grandir et c’est la cerise sur le gâteau », déclare-t-il, ajoutant que « c’est une journée que je n’oublierai jamais ».

Vince Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1998-99 TOR 50 35 45.0 28.8 76.1 1.9 3.8 5.7 3.0 2.8 1.1 2.2 1.5 18.3 1999-00 TOR 82 38 46.5 40.3 79.1 1.8 4.0 5.8 3.9 3.2 1.3 2.2 1.1 25.7 2000-01 TOR 75 40 46.0 40.8 76.5 2.4 3.2 5.6 3.9 2.7 1.5 2.2 1.1 27.6 2001-02 TOR 60 40 42.8 38.7 79.8 2.3 2.9 5.2 4.0 3.2 1.6 2.6 0.7 24.7 2002-03 TOR 43 34 46.7 34.4 80.6 1.4 3.0 4.4 3.3 2.8 1.1 1.7 1.0 20.6 2003-04 TOR 73 38 41.7 38.3 80.6 1.3 3.5 4.8 4.8 2.9 1.2 3.1 0.9 22.5 2004-05 * All Teams 77 37 45.2 40.6 79.8 1.4 3.8 5.2 4.3 3.2 1.4 2.2 0.6 24.5 2004-05 * NJN 57 39 46.2 42.5 81.7 1.4 4.5 5.9 4.7 3.3 1.5 2.6 0.6 27.5 2004-05 * TOR 20 30 41.1 32.2 69.4 1.4 1.9 3.3 3.1 2.8 1.3 1.1 0.8 15.9 2005-06 NJN 79 37 43.0 34.1 79.9 1.7 4.1 5.9 4.3 3.0 1.2 2.7 0.7 24.2 2006-07 NJN 82 38 45.4 35.7 80.2 1.4 4.6 6.0 4.8 3.2 1.0 2.7 0.4 25.2 2007-08 NJN 76 39 45.6 35.9 81.6 1.5 4.5 6.0 5.1 3.2 1.2 2.4 0.4 21.3 2008-09 NJN 80 37 43.7 38.5 81.7 0.9 4.2 5.1 4.7 2.9 1.0 2.1 0.5 20.8 2009-10 ORL 75 31 42.8 36.7 84.0 0.4 3.5 3.9 3.2 2.5 0.7 1.4 0.2 16.6 2010-11 * All Teams 73 28 43.7 36.1 74.0 0.7 3.0 3.8 2.0 2.6 0.9 1.2 0.3 14.0 2010-11 * PHX 51 27 42.2 36.6 73.5 0.8 2.8 3.6 1.6 2.4 0.9 1.1 0.3 13.5 2010-11 * ORL 22 30 47.0 34.6 74.7 0.5 3.6 4.1 2.9 3.2 0.9 1.6 0.1 15.1 2011-12 DAL 61 25 41.1 36.1 82.6 0.5 2.8 3.4 2.3 2.2 0.9 1.4 0.4 10.1 2012-13 DAL 81 26 43.5 40.6 81.6 0.7 3.4 4.1 2.4 2.8 0.9 1.3 0.5 13.4 2013-14 DAL 81 24 40.7 39.4 82.1 0.8 2.7 3.5 2.6 2.6 0.8 1.3 0.4 11.9 2014-15 MEM 66 17 33.3 29.7 78.9 0.4 1.6 2.0 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 5.8 2015-16 MEM 60 17 38.8 34.9 83.3 0.5 1.9 2.4 0.9 1.7 0.6 0.6 0.3 6.6 2016-17 MEM 73 25 39.4 37.8 76.5 0.5 2.6 3.1 1.8 2.2 0.8 0.7 0.5 8.0 2017-18 SAC 58 18 40.3 34.5 75.7 0.3 2.2 2.6 1.2 1.7 0.7 0.6 0.5 5.4 2018-19 ATL 76 18 41.9 38.9 71.2 0.4 2.1 2.6 1.1 1.9 0.6 0.6 0.4 7.4 2019-20 ATL 60 15 35.2 30.2 79.3 0.3 1.8 2.1 0.8 1.5 0.4 0.6 0.4 5.0 Total 1541 30 43.5 37.1 79.8 1.1 3.2 4.3 3.1 2.6 1.0 1.7 0.6 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.