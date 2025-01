Un centre d’entraînement à 78 millions de dollars pour l’Indiana Fever

En NBA comme en WNBA, la course à l’armement des franchises passe aussi par les centres d’entraînement. Et l’Indiana Fever de Caitlin Clark va ainsi bientôt disposer d’un complexe flambant neuf pour s’entraîner…

Alors que les joueuses de la franchise s’entraînent actuellement sur des terrains réservés à l’intérieur du Gainbridge Fieldhouse, où évoluent les Pacers, elles devraient disposer à partir de 2027 d’un centre d’entraînement flambant neuf, l’Indiana Fever Sports Performance Center, dont la construction coûtera 78 millions de dollars.

Les travaux du bâtiment de plus de 10 000 mètres carrés, sur trois étages, vont débuter cet été, afin d’offrir aux joueuses de Stephanie White deux terrains de taille WNBA, tout le matériel de musculation et de récupération nécessaire, un espace « spa » avec un sauna, un bassin de flottaison ou encore plusieurs piscines de rééducation.

« L’objectif est qu’Indianapolis devienne l’épicentre du sport féminin, et ce centre de classe mondiale sera l’endroit parfait pour les joueuses afin de s’entraîner, de récupérer et de repousser leurs limites », explique Mel Raines, président du groupe. « Cela change la donne pour offrir la meilleure expérience possible aux joueuses et nous sommes impatients de voir notre équipe profiter des avantages d’une installation inégalée, conçue spécialement pour elles. »