Pau Gasol, Dawn Staley et Mike Krzyzewski au Hall of Fame de la FIBA

Il n’y a pas que le Hall of Fame de Springfield. Chaque année, la FIBA intronise également des légendes dans son propre Hall of Fame, et la cuvée 2025 est particulièrement bien garnie…

Huit joueurs/joueuses rejoindront ainsi le Panthéon du basket international le 17 mai, au Bahreïn. Il s’agit d’Alphonse Bilé (Côte d’Ivoire), Andrew Bogut (Australie), Leonor Borrell (Cuba), Pau Gasol (Espagne), strong>Fadi El Khatib (Liban), Ticha Penicheiro (Portugal), Ratko Radovanovic (Serbie) et Dawn Staley (Etats-Unis). Un seul coach à leurs côtés, mais pas n’importe lequel, Mike Krzyzewski (Etats-Unis).

Évidemment, c’est Pau Gasol qui fait figure de tête d’affiche, l’intérieur ayant été la figure de proue de la génération dorée du basket espagnol, qui a collectionné les médailles (argent aux JO 2008 et 2012, or à la Coupe du monde 2006, or à l’Euro 2009, 2011 et 2015…) avec la Roja et donné tant de cauchemars aux supporters français.

Triplé médaillée d’or olympique avec Team USA comme joueuse (1996, 2000 et 2004) mais aussi médaillée d’or olympique comme coach avec Team USA (2021), Dawn Staley est intronisée aux côtés de Mike Krzyzewski, légendaire coach de Duke et triple vainqueur des Jeux olympiques (2008, 2012 et 2016) à la tête des Etats-Unis.

Le Portugal, le Liban, la Côte d’Ivoire ou Cuba aussi à l’honneur

Champion NBA (2015) et vainqueur de la Coupe du monde U19 en 2003, Andrew Bogut a lui fait figure de moteur pour le basket australien, devenu une place forte du jeu, même si les Boomers finissent souvent au pied du podium.

Parmi les joueurs les plus médaillés de l’histoire du jeu, Ratko Radovanovic faisait ainsi partie des équipes yougoslaves qui ont remporté le titre olympique en 1980, mais aussi la Coupe du monde 1978 ou encore l’Euro 1977.

Championne WNBA (2005) avec les Sacramento Monarchs, Ticha Penicheiro a de son côté également brillé en Europe, en remportant l’Euroleague avec le Spartak Moscou. Elle a d’ailleurs globalement gagné un peu partout en Europe, et notamment en France, où elle a été championne de France avec Valenciennes en 2005.

Alphonse Bilé fut lui un capitaine emblématique de la Côte d’Ivoire, lors de sa victoire à l’AfroBasket 1981, alors qu’il était le coach lors du deuxième (et dernier) titre continental des « Éléphants » (1985).

On retrouve également dans cette cuvée Leonor Borrell, la meilleure joueuse de l’histoire de Cuba, et Fadi El Khatib, qui a longtemps porté le Liban du basket sur ses épaules.