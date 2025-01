La Sabrina 2 prête pour la Saint-Valentin ?

La Nike Sabrina 2 aura été l’un des gros coups réussis par Nike en 2024, la paire ayant rencontré un joli succès auprès du grand public, chez les garçons comme chez les filles, tandis que sa propriétaire, Sabrina Ionescu, a brillé sur les terrains, en WNBA et aux Jeux Olympiques avec Team USA.

Le modèle, également disponible via le dispositif « Nike By You », entend bien prolonger cet engouement en 2025 avec une flopée de nouveaux coloris. Après la Sabrina 2 « Lily » en hommage à la maman de l’arrière shooteuse, déjà disponible en France, cette version « Pink Foam » semble parfaite pour la fête de la Saint-Valentin le mois prochain avec sa tige rose assortie de finitions en noir, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne, les câbles « Flywire » ou le logo de Sabrina Ionescu sur la languette.

Pour l’heure, le suspense reste entier pour cette Nike Sabrina 2 « Pink Foam », sa date de sortie officielle n’ayant pas été communiquée. Une commercialisation au printemps n’est pas à exclure. Son prix ne bouge pas en revanche : 130 dollars outre-atlantique, 130 euros en France.

(Via SneakerNews)