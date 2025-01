La Sabrina 2 fête la nouvelle année en famille

Au moment de tirer le bilan de son année 2024, Nike pourra se féliciter du rayonnement apporté par la Sabrina 2, deuxième chaussure signature de Sabrina Ionescu. Considéré comme l’une des meilleures paires sorties sur le marché cette année, le modèle a notamment su faire briller le basket féminin mais a aussi connu son petit succès chez les garçons, avec en prime l’application « Nike By You » qui permet à chacun de customiser sa propre paire. Et pour couronner le tout, l’arrière shooteuse a été sacrée championne WNBA avec le New York Liberty puis championne olympique à Paris avec Team USA !

Pour bien attaquer 2025, la Sabrina 2 est de retour avec un coloris « Lily », en clin d’oeil à la maman de Sabrina Ionescu, Liliana. La tige se décline entre gris et blanc assortie de finitions en rose, sur les câbles de maintien et pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne. Le logo de la joueuse apparaît pour sa part en noir sur la languette.

La Sabrina 2 « Lily » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.