Les Grizzlies n’aiment plus être chatouillés…

Pour la troisième fois de la saison, les Rockets ont réussi à gagner face aux Grizzlies. Ce fut certes une courte défaite pour Memphis, face à un gros Jalen Green, mais elle porte une vérité énoncée par Santi Aldama.

« Je trouve que les équipes très physiques sont un problème pour nous », affirme l’Espagnol. « On doit s’adapter. Plus on va avancer dans la saison, meilleur on sera. On n’est pas loin, on connaît la recette, on doit seulement l’appliquer pendant 48 minutes, et pas 30. »

Ce constat peut se confirmer quand on se souvient que, en début de saison, les Grizzlies avaient perdu deux matches face aux Nets. L’équipe de Brooklyn était alors en jambes, avec une défense tout-terrain intense et une agressivité assumée par Jordi Fernandez. C’est un comble pour une équipe de Memphis qui, fut un temps, adorait le contact et les grosses batailles physiques. Quand Dillon Brooks, désormais à… Houston, était là en quelque sorte.

Amen Thompson a fait mal

Les joueurs de Taylor Jenkins ont aussi souffert face à Amen Thompson et ses énormes qualités athlétiques. Ce dernier a terminé avec 19 points, 13 rebonds et 5 contres et son association avec Alperen Sengun est une forme nouvelle et similaire du duo Nikola Jokic – Aaron Gordon. C’est-à-dire que, chaque fois, la lecture et les passes du pivot européen font briller l’ailier-fort, placé près du cercle.

« Ils se sont ajustés. Thompson ne faisait pas ça lors du dernier match, ni en première période. On va recalibrer les choses et on sera prêt pour la quatrième manche contre eux », souligne le coach avant le prochain match entre les deux équipes, le 30 janvier. « C’est dur car Thompson est très physique », constate Jaren Jackson Jr.

Malgré ces difficultés, les joueurs du Tennessee avaient la possibilité de l’emporter. Mais, en fin de partie, il y a eu trop d’erreurs. « On doit limiter notre adversaire au rebond offensif et sur les secondes chances, éviter les ballons perdus et prendre de bons tirs », conclut Ja Morant.