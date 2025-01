Devin Booker fait briller l’Arizona avec la Book 1 « Sedona »

Devin Booker ne manque pas d’inspiration pour décliner sa première chaussure signature de toutes les couleurs. Après la « sobre et efficace » Book 1 « Forrest Gump », c’est un retour aux fondamentaux cette fois avec ce coloris « Sedona » en hommage à la ville touristique de l’état d’Arizona, où l’arrière évolue depuis 2015. En l’occurrence, Sedona est connu pour ses montagnes de roches couleur rouge-ocre, offrant un paysage typique parmi les nombreux sites naturels qu’on peut trouver en Arizona.

La paire se distingue donc par sa tige couleur ocre avec des finitions en blanc nacré, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne notamment ou sur la semelle. Le paysage de Sedona apparaît sous forme d’imprimé sur la languette avec l’inscription « Sedona Red Rocks » sur la partie intérieure. Sur la languette, le « Chapter One » a été remplacé par « Sedona » et « No Service ».

La Nike Book 1 « Sedona » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros (les expéditions débuteront en revanche le 23 janvier).