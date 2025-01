Troisième victoire de suite du Heat

Tandis que Jimmy Butler est scotché chez lui, à Miami, ses coéquipiers retrouvent des couleurs puisqu’ils s’imposent cette nuit à Portland, pour une 3e victoire de rang. Une fois de plus, Tyler Herro a endossé le rôle de patron, et à l’exception d’un gros trou d’air en 3e quart-temps, le Heat a vécu une soirée très tranquille.

C’est d’ailleurs Herro qui avait permis à Miami de faire le premier break en premier quart-temps avec un 7-0 pour prendre huit points d’avance (23-15). C’est du hourra basket, avec du déchet des deux côtés comme le dunk raté de Deni Avdija, mais aussi du spectacle avec des contres et du jeu rapide. On ne s’ennuie pas et même si c’est un rythme qui semble mieux convenir aux jeunes Blazers, c’est Miami qui s’en sort le mieux par son adresse extérieure.

La preuve avec Duncan Robinson, qui lance le deuxième quart-temps avec un nouveau panier primé, suivi d’une passe pour le alley-oop de Bam Adebayo (36-25). En face, les Blazers sont englués dans la zone du Heat, et l’absence de Deandre Ayton leur enlève leur principal point d’ancrage. Les Blazers ont envie de courir mais le Heat a bien la main sur le tempo, et c’est au tour de Nikola Jovic puis Terry Rozier de sanctionner à 3-points (52-39).

Même si Portland signe la plus belle action collective de la première mi-temps avec Donovan Clingan à la conclusion, les 3-points s’enchaînent et à la pause, le Heat mène 66-48 avec déjà 13 paniers primés.

Le Heat fait le yo-yo

Au retour des vestiaires, Anfernee Simons se fâche, et dans son sillage, les Blazers signent un 16-2. Leur vitesse oblige le Heat à défendre en reculant, et en cinq minutes, les revoilà à trois unités de Miami (70-67). À Miami, on ne panique pas. Le duo Adebayo-Herro stoppe l’hémorragie, et Nikola Jovic leur apporte un coup de main en attaque.

L’écart repasse à 10 points (87-77), et Anfernee Simons cherche un coéquipier pour alimenter la marque. Shaedon Sharpe le remplace, mais le Heat a clairement repris ses distances (94-83).

À cheval sur les deux quart-temps, le Heat passe carrément un 11-0 pour prendre 17 points d’avance. Mais Portland ne lâche rien, et dès qu’Anfernee Simons revient en jeu, il lance un 10-0 pour entretenir le suspense (100-93). Comme en 3e quart-temps, Adebayo et Herro les calment, et c’est la faute flagrante de Donovan Clingan qui met fin aux espoirs de Portland. Au départ, un shoot de loin de Herro, Clingan le gêne, mais retombe dans ses pieds.

C’est dangereux, et les arbitres sifflent une Flagrant I, que Tyler Herro transforme aux lancers-francs. L’écart repasse à 15 points, et les Blazers ne s’en remettront pas puisqu’ils s’inclinent 119-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une défense de fer. Trois victoires de suite, et trois rencontres sans encaisser 100 points. Avec sa défense de zone, ou plutôt ses défenses de zone, Erik Spoelstra déjoue les plans adverses, et ses joueurs deviennent maîtres du tempo.

– Clingan en impose. Ce n’est pas Victor Wembanyama mais Donovan Clingan est un vrai intimidateur. Plusieurs fois, on a vu le Heat y réfléchir à deux fois avant d’attaquer le cercle. Le rookie termine avec 8 points, 10 rebonds et 2 contres. Mais aussi un panier contre son camp…

– Scoot Henderson transparent. Remplaçant, le meneur est trop irrégulier pour devenir un élément majeur des Blazers, et chaque entrée en jeu est problématique dans sa sélection de tirs ou ses prises de risque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.