Cade Cunningham doit s’arracher pour repousser les Raptors

Pire équipe de la NBA à l’extérieur (1v-17d), Toronto a chèrement vendu sa peau cette nuit sur le parquet de Detroit, obligeant Cade Cunningham à réaliser un nouveau match de mammouth pour éviter une deuxième défaite de suite aux siens après le court revers face à Golden State.

Les Pistons ont peut-être cru qu’ils allaient vivre une soirée paisible après avoir rapidement mené de 13 points suite à l’entame parfaite de la paire Hardaway Jr-Harris, le tout drivé par l’excellent Cade Cunningham (21-8). Au contraire, la suite a été bien plus disputée !

Toronto a d’abord pu compter sur le passage éclair de Chris Boucher, auteur de 14 points à 4/5 de loin en six minutes pour ramener les Canadiens à 32-32 après 12 minutes. Pire, Detroit a dû rentrer aux vestiaires en étant mené au score, avec cette fois le duo Quickley-Dick pour faire déjouer les locaux et Jakob Poeltl pour une claquette judicieuse juste avant la pause (65-66). À 10/20 à 3-points à la pause, Toronto était dans un bon soir en terme d’adresse. Problème, Detroit aussi, s’est senti pousser des ailes derrière l’arc !

Cade Cunningham, maître du tempo

Tim Hardaway Jr. par deux fois et Ron Holland ont alors montré la voie aux locaux, qui ont progressivement repris la main sur le match, jusqu’à ce que Marcus Sasser, lui aussi par deux fois, et Simone Fontecchio ne fassent passer les Pistons à un impressionnant 16/26 dans l’exercice (61.5% de réussite) pour compter six longueurs d’avance à l’entame du quatrième quart-temps (99-93).

Il en fallait un peu plus pour calmer les ardeurs des Raptors, qui ont repris la tête suite à un 7-0 nourri par le 2+1 de Scottie Barnes et les deux paniers de Kelly Olynyk (99-100). Cade Cunningham a alors repris le contrôle du tempo de la rencontre, alignant deux passes décisives pour Isaiah Stewart, un panier à 3-points et une nouvelle passe clairvoyante pour le 3-points de Malik Beasley (109-104).

Avec le floater de Tobias Harris pour répondre aux cinq points de suite d’Immanuel Quickley, le meneur de Detroit s’est à nouveau distingué au scoring en enfonçant RJ Barrett, qui venait de rater deux lancer-francs sur la possessions suivante (113-109). Sur sa 17e passe décisive de la soirée, il a alors trouvé Malik Beasley pour le 3-points qui a scellé les derniers espoirs de Toronto (118-111). Pendant que Jalen Duren finissait le boulot depuis la ligne des lancers-francs, Cade Cunningham en a profité pour prendre son 10e rebond et valider ainsi son 7e triple-double de la saison pour un succès 123-114 à l’arrivée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le récital de Cade Cunningham. Encore un très gros match à ajouter dans la belle collection du meneur des Pistons, qui s’est offert un solide triple-double en échouant à une passe décisive de son record ultime (18 face à Miami il y a un peu moins d’un mois). En mode passeur, il a aussi été présent pour mettre des paniers importants en fin de match, sur un 3-points et un step-back à mi-distance sur RJ Barrett qui a fait basculer la rencontre. Avec déjà 7 triple-doubles au compteur cette saison (9 en carrière), il figure en bonne position sur le podium puisque seuls LeBron James et Nikola Jokic ont fait mieux pour l’instant.

– Le trou noir des Raptors aux lancers dans le final. 9, c’est l’écart de points entre les deux équipes à l’arrivée. C’est aussi le nombre de lancers laissés en route par Toronto, qui a eu le malheur d’en rater 7 dans le « money-time » du match ! Il y a notamment eu un 0/4 rendu par le duo Poeltl-Barrett qui a pesé lourd alors que le score était de 111-109 à quatre minutes de la fin. Les Raptors ne sont plus jamais revenus ensuite, tandis que Jakob Poeltl s’est chargé de plier l’affaire avec un nouveau 0/2 à 43 secondes de la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.