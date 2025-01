Avec 6 victoires pour 30 défaites, les Wizards pointent actuellement à la dernière place de NBA. Pour les jeunes joueurs de l’effectif, c’est une phase d’apprentissage mais pour Jonas Valanciunas, qui a très souvent participé aux playoffs, atteignant notamment la finale de conférence en 2016, ce n’est pas facile à vivre.

« C’est très dur de perdre. Ça fait vraiment mal » explique-t-il à BasketNews. « On veut éviter que ça ne fasse plus rien, que ça ne fasse plus mal. On ne veut pas que ça devienne une habitude. Quand on joue, qu’on perd et qu’on pense simplement : ‘Okay, pensons juste au match suivant’. Je ne veux pas ça, je veux toujours que ça fasse mal. »

Et du coup, cette saison fait particulièrement mal au vétéran de 32 ans…

Un contrat facilement échangeable

« Il faut que ça reste une motivation » continue-t-il ainsi. « Mais c’est une dure saison, très dure… »

Pourtant, l’ancien des Raptors, des Pelicans et des Grizzlies savait sûrement dans quoi il mettait les pieds en signant chez les Wizards, alors que les Lakers et les Knicks le courtisaient lors de la dernière intersaison.

Sauf qu’à Los Angeles ou New York, il n’aurait sans doute eu droit qu’à un tout petit contrat, alors qu’il a tout de même pu obtenir plus de 30 millions de dollars sur trois ans à Washington. Même si la structure même de son bail (troisième année dégressive et non garantie…) en fait un candidat idéal pour un échange.

« Tout est dans les mains de Dieu… et du GM » sourit-il. « De ce qu’ils verront, de ce qu’ils proposeront. C’est le travail des agents. Mon travail est sur le terrain : booster l’énergie des gars sur le banc et les faire travailler dur. Le travail des agents, des GM et des présidents est en dehors du terrain. Je leur laisse gérer tout ça ».

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 WAS 36 20 54.9 19.0 90.8 2.5 5.6 8.1 2.2 1.8 0.5 2.0 0.7 11.8 Total 892 26 56.0 34.3 79.2 2.8 6.7 9.4 1.4 2.8 0.4 1.7 1.0 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.