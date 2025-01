La zone du Heat paralyse de tristes Warriors

Les cinq premières minutes de ce duel entre les Warriors et le Heat est désastreux. Golden State démarre à 2/9 aux tirs, Miami à 3/11, et il faut huit points de suite de Stephen Curry (31 points, 8/17 à 3-points, 7 rebonds) pour enfin lancer les débats (14-8). Le Heat alterne alors entre zone 3-2 et 1-3-1 pour revenir dans le match. Les 11 points de Jaime Jaquez Jr. (18 points) et deux tirs primés de suite de Duncan Robinson (12 points) leur permettent même de virer en tête (29-23).

Alors que les autres Warriors arrosent, seul Curry parvient à faire payer la défense de Miami. Il marque ses troisième et quatrième 3-points coup sur coup pour forcer Erik Spoelstra à demander temps mort (32-29). Le sursaut n’est toutefois que de courte durée et Stephen Curry est trop esseulé. Le Heat en profite pour répondre par un 10-0 pour prendre le large (42-29).

Golden State enchaine les gamelles à 3-points, alors que Bam Adebayo (19 points, 9 rebonds, 5 passes), Tyler Herro (14 points 4/14 aux tirs), et Jaime Jaquez Jr eux ne flanchent pas de loin (55-40). À la mi-temps, Stephen Curry est à 20 points à 6/10 à 3-points, alors que ses coéquipiers en sont à 2/19 ! Le Heat en revanche est à 8/18 et compte treize points d’avance (61-48).

Nikola Jovic finit le boulot

Muet jusqu’ici, Dennis Schroder marque cinq points de suite pour ramener les Warriors sous la barre des dix points, mais Jaime Jaquez Jr. à l’intérieur et un 3-points de Terry Rozier les remettent dos au mur (73-59). La défense de Golden State semble toutefois hausser le ton et un 2+1 de Trayce Jackson-Davis (19 points, 7 rebonds) vient terminer un 19-8 qui réduit l’écart à trois unités (81-78) !

Si Tyler Herro et Alec Burks (11 points) font souffler le Heat, Stephen Curry démarre le dernier quart-temps en feu. Il marque un 3-points et un lay-up après un tour de passe-passe incroyable et les Warriors reviennent à -1 (87-86). Dans l’euphorie générale, les hommes de Steve Kerr font trois grossières défensives de suite et Nikola Jovic (20 points, 6 rebonds, 4 passes) et Alec Burks les punissent par trois tirs à 3-points qui climatisent le Chase Center (96-86).

Bien épaulé par Bam Adebayo, Jovic continue sur sa lancée et en l’espace de trois minutes, le match est plié (112-94). Les Warriors terminent leurs six matchs de suite à domicile avec un bilan décevant de trois victoires pour trois défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Heat fait parler son collectif. Malgré leur défaite en double prolongation à Sacramento la veille, Miami a pris les commandes de la rencontre dès la fin du premier quart-temps et n’a jamais été repris. Le Heat a pu compter sur six joueurs à plus de dix points derrière 32 passes décisives. Jaime Jaquez Jr a lancé les hostilités en marquant 11 de ses 18 points en premier quart-temps, Bam Adebayo a pris le relais avec 9 de ses 19 points en deuxième quart-temps, et Nikola Jovic a marqué 11 de ses 20 points en dernier quart-temps dont huit de suite quand Golden State était revenu à -1.

– Un Curry sans ingrédients. Stephen Curry a envoyé la sauce cette nuit. La star des Warriors a marqué 31 points à 11/22 aux tirs, et 8/17 à 3-points mais comme face aux Kings dimanche, ses coéquipiers, à l’exception de Trayce Jackson-Davis, sont passés au travers. Les autres Warriors ont terminé la rencontre à 6/33 à 3-points face à la défense de zone de Miami. Mention toute particulière pour Dennis Schroder (5 points, 2/10 aux tirs, 1/7 à 3-points), Buddy Hield (11 points, 4/12 aux tirs, 2/9 à 3-points) et Andrew Wiggins (9 points, 4/10 aux tirs) transparents. Les Warriors essaieront de se rattraper avec un « road trip » de quatre matches à Detroit, à Indiana, à Toronto, et à Minnesota.

– Du mieux pour Trayce Jackson-Davis. En dents de scie depuis le début de saison, le pivot sophomore des Warriors a eu du mal à finir ses actions. Cette nuit, il a fait preuve de plus d’agressivité en montant au cercle. ll a notamment posterizé Bam Adebayo et Kel’el Ware, et a également fait preuve de toucher pour remonter sur des rebonds offensifs. Il a terminé la rencontre avec 19 points, son record cette saison, à 9/12 aux tirs et s’est positionné comme second couteau derrière un Stephen Curry beaucoup trop esseulé à l’extérieur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.