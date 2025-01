Premier triple-double aux Pelicans pour un Dejounte Murray plus à l’aise

Affronter les Wizards, qui plus est deux fois de suite, a du bon. Les Pelicans peuvent en témoigner : pour la première fois depuis l’ouverture de la saison, ils ont emporté deux matchs consécutifs. Et après les 50 points postés par CJ McCollum lors de la première manche, Dejounte Murray s’est illustré à son tour dans la deuxième.

En 36 minutes, le meneur de jeu des Pelicans a compilé 14 points, 12 passes et 10 rebonds. Autrement dit, son premier triple-double depuis son départ des Hawks cet été pour rejoindre les Pelicans. Sa performance est un début de rayon de soleil au cœur d’une saison globalement difficile pour lui.

Son meilleur niveau ? « Il s’en rapproche, doucement mais sûrement. Quand tu es sur la touche si longtemps, de nouveaux coéquipiers, un nouvel environnement… Cela prend du temps de s’ajuster. Il aurait été plus avancé sans cette blessure. Mais une fois qu’il s’est blessé, ça l’a empêché de suivre son programme habituel, sa routine, son rythme avec l’équipe. Il commence à y arriver maintenant », constate son coach Willie Green.

Encore des maladresses

Celui-ci fait bien de rappeler que sa principale recrue estivale n’a pas été vernie en arrivant. L’ancien All-Star des Spurs s’est fracturé la main dès le premier match de la saison. Résultat : plus d’un mois sur la touche. Et pour ne rien arranger, le contexte extra-sportif a pu jouer dans ses performances. Avant la saison, Dejounte Murray s’est éloigné de l’équipe pour s’occuper de sa mère, victime d’un AVC, dont elle a récupéré depuis.

Depuis son retour sur les parquets, il noircit les feuilles de stats, mais peine encore à trouver de l’adresse et à prendre soin du ballon. Face aux Wizards, il a terminé avec un modeste 5/14 aux tirs – seulement 36.5% sur l’année – et encore perdu 4 ballons, sa moyenne cette saison et également sa pire en carrière.

« Il fait des choix solides pour nous et il va continuer à construire là-dessus. On était ensemble tout l’été, au camp d’entraînement, donc on a vu de quoi il était capable soir après soir. Il était simplement question qu’il soit suffisamment à l’aise pour savoir où sont ses coéquipiers, faire le bon choix, la bonne passe. Et puis, il a eu une blessure à la main, donc ça va toujours perturber ta façon de faire rebondir la balle, comment tu sens la balle en main », nuance Willie Green.

Le coach note toutefois que son joueur de 28 ans va dans la bonne direction. Ce qui n’est pas rien pour une équipe, décimée par les blessures, qui végète à la dernière place de la conférence Ouest (7 victoires – 29 défaites).

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 19 34 36.5 24.7 83.6 0.5 6.1 6.6 7.9 2.3 2.3 3.9 0.5 15.4 Total 491 29 45.4 33.9 78.9 0.9 4.9 5.8 5.4 1.8 1.5 2.1 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.