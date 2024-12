L’expérience Dejounte Murray chez les Pelicans tourne au calvaire

Les fans des Spurs ou des Hawks ont sans doute du mal à le reconnaître. Connu pour gaspiller de ballons depuis le début de sa carrière, Dejounte Murray multiplie les maladresses balle en main à La Nouvelle-Orléans.

Depuis qu’il porte le maillot des Pelicans, le meneur de jeu perd un peu plus de 4 ballons par rencontre, soit le double de sa moyenne en carrière. Une ratio peu enviable récemment « boosté » par deux sorties de suite terminées… avec 8 ballons perdus.

« Je n’aime pas perdre le ballon. J’essaie d’en tenir compte autant que possible. Je ne pointe personne du doigt, je suis le dernier à le faire. J’en prends la responsabilité, je n’aime pas perdre la balle. C’est à moi de faire mieux avec le ballon », insistait-il à la sortie d’un entraînement il y a quelques jours.

Des blessures qui changent tout

Le joueur de 28 ans n’avait pas forcément d’explication à avancer pour ces maladresses. Il rappelait toutefois que « l’alchimie fait tout ». Pas simple à trouver, cette alchimie, pour une équipe décimée par les blessures depuis l’entame de l’exercice.

Selon Spotrac, repris par The Athletic, les joueurs des Pelicans ont déjà cumulé 127 matchs manqués, dont 17 pour le seul meneur après s’être fracturé la main gauche lors de la soirée d’ouverture. Sur l’ensemble de la saison passée, ce cumul de matchs manqués s’était arrêté à 153…

Ces dernières semaines, les retours à la compétition de CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III et de Dejounte Murray donc, auraient dû, sur le papier, pu permettre à La Nouvelle-Orléans d’embêter pas mal d’équipes dans la ligue. Même en l’absence de Zion Williamson et de Brandon Ingram.

Au lieu de cela, les Pelicans ne décollent pas : une victoire en neuf rencontres après le retour en jeu de la recrue estivale, avec six défaites de 10 points ou plus. Résultat : en dépit de ses ambitions affichées en début de saison, NOLA occupe la dernière place à l’Ouest (5v-22d).

Une maladresse jamais vue

Faillite collective donc, et individuelle pour Dejounte Murray qui, au-delà des « turnovers », affiche une production moindre par rapport au niveau qui lui avait permis d’être All-Star : à peine 17 points de moyenne avec surtout 36% de réussite aux tirs, son plus faible taux de réussite en carrière.

Le contexte extra-sportif a pu jouer là dedans. Avant la saison, Dejounte Murray s’est éloigné de l’équipe pour s’occuper de sa mère, victime d’un AVC. Elle récupère désormais bien, assure-t-il.

« Il revient dans une situation où on le pousse à avoir beaucoup de choses sur les épaules. Il est responsable de l’implication de l’équipe, de la mise en place de notre jeu, de défendre certains des meilleurs joueurs soir après soir, et d’essayer de marquer plus de 20 points. Il est encore en train de se dérouiller, de trouver son rythme », notait un Willie Green optimiste.

Après tout, sa principale recrue de l’été n’a disputé que 10 matchs sous ses nouvelles couleurs. « Au final, je vais être meilleur. Il ne s’agit pas de pouvoir l’être : je vais être meilleur », conclut-il.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 10 33 36.4 28.1 84.2 0.4 6.1 6.5 6.8 2.4 2.1 4.2 0.6 16.6 Total 482 29 45.6 34.2 78.8 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.5 2.1 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.