Les Pelicans doublent la mise face aux Wizards

Vendredi soir, il avait fallu 50 points de CJ McCollum pour que les Pelicans s’imposent face aux Wizards. Dimanche soir, il ne lui en a fallu « que » 25, mais avec un triple-double de Dejounte Murray (14 points, 12 passes, 10 rebonds), pour que New Orleans engrange ce deuxième succès en deux matchs contre Washington (110-98).

Tandis que Trey Murphy III ajoute 22 points et 8 rebonds, ainsi qu’un gros poster sur un Alex Sarr séduisant (18 points, 11 rebonds), Kyle Kuzma termine meilleur marqueur de la soirée avec ses 28 points, sans Bilal Coulibaly ni Jordan Poole. À noter que Zion Williamson et Brandon Ingram manquent toujours à l’appel pour NOLA.

Afin de s’offrir leur première série de victoires depuis… les deux premiers matchs de la saison, les Pelicans se sont notamment appuyés sur cette première mi-temps maîtrisée, où ils ont pris l’avantage en fin de premier quart-temps, au coeur de ce 17-0 qui les a mis très bien pour toute la rencontre, sous l’impulsion de Trey Murphy III et Dejounte Murray.

Certes dominateurs dans la peinture, grâce à leurs intérieurs parmi lesquels le Français Alex Sarr, qui confirme sa belle passe du moment, les Wizards peuvent regretter leur manque de régularité derrière l’arc, ainsi que leur manque de discipline pour éviter de donner des lancers-francs cadeaux à leurs visiteurs. Les coéquipiers de CJ McCollum, encore efficace au shoot, ne se sont donc pas faits prier pour en profiter et retrouver (temporairement) le sourire au coeur de cette saison catastrophique.

À RETENIR

– New Orleans laisse le pire bilan à Washington. Les Pelicans ne sont plus la pire équipe de la ligue, puisqu’ils laissent ce statut peu glorieux aux Wizards grâce à leur double affrontement gagnant du week-end. D’un côté, la pire équipe de l’Ouest affiche un bilan de 7 victoires et 29 défaites (soit 19.4% de succès). De l’autre, la pire équipe de l’Est, et donc de NBA, affiche un bilan de 6 victoires et 27 défaites (soit 18.2%).

– Un « run » a suffi à NOLA. En tête tout le match, ou presque, les Pelicans ont assommé les Wizards en première mi-temps, quand ils ont réussi une série de… 17 points entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Faisant passer le score de 22-19 en leur défaveur à 36-22 en leur faveur. Ensuite, les joueurs de Willie Green ont pu capitaliser jusqu’au bout sur cette avance d’une dizaine de points, sans (trop) regarder en arrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.