Le MVP de la nuit | Les gros cartons express de CJ McCollum

Avec ses 35 points, 18 rebonds, 7 contres, 4 passes et l’interception décisive face aux Nuggets, Victor Wembanyama aurait fait un superbe MVP de la nuit. Mais difficile de ne décerner ce trophée honorifique à CJ McCollum, qui atteint la barre des 50 points pour mettre fin à la série de défaites des Pelicans. Vainqueurs 132-120 des Wizards dans le choc des cancres, les joueurs de Willie Green restaient sur onze revers de suite, et ce n’est que la 3e fois qu’un joueur de la franchise atteint cette barre, après Jamal Mashburn et Anthony Davis.

Avec un superbe 10 sur 16 à 3-points, CJ McCollum égale sa meilleure marque en carrière, et il n’a besoin que de 30 minutes pour inscrire 50 points. Déjà la première fois, lorsqu’il avait établi son record personnel en 2018 face aux Bulls, il n’avait eu besoin que de 29 minutes…

Depuis que la NBA prend en compte le temps de jeu, soit 1955, il n’est que le deuxième joueur à atteindre par deux fois la barre des 50 points en 30 minutes et moins. L’autre « scoreur express » se nomme Klay Thompson.

À une pointure de battre deux records personnels

L’ancien arrière des Blazers a même été tout proche de battre deux records personnels avec 51 points et un 11e 3-points. Mais son dernier panier, d’abord compté comme un 3-points, a finalement été ramené à 2-points parce qu’il avait mordu la ligne, et il s’arrêtera à 50 points et 10 paniers primés.

« C’est super d’inscrire 50 points et d’enfiler les 3-points, mais il y a tellement de travail et de sacrifice derrière tout ça » a-t-il réagi. « Je suis à la salle tous les soirs. Je manque tellement de moments en famille à jouer. Quand on a du succès, on se dit que tout ça n’est pas pour rien. »

Sauf que les succès sont rares cette saison pour les Pelicans puisqu’il s’agit seulement de leur 6e victoire. Mais celle a un goût très particulier, puisqu’elle est à domicile, quelques jours après l’attentat sur Bourbon Street.

« C’est une énorme responsabilité », avait expliqué Willie Green avant la rencontre. « Nous sommes reconnaissants et extrêmement chanceux d’avoir cette plateforme pour influencer les gens de manière positive. C’est ce que font le sport et le divertissement. Ils permettent aux gens de s’évader un court instant, de se détendre et d’apprécier la compétition et le talent qu’ils peuvent voir à un haut niveau. Nous sommes fiers d’entrer sur le terrain et d’essayer de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. »

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.6 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.1 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.2 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOP 21 34 44.5 34.3 69.7 0.8 3.1 3.9 4.1 2.4 1.0 1.8 0.5 21.4 Total 752 32 45.3 39.7 80.3 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.