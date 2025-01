Steve Kerr demande du temps à ses dirigeants pour évaluer son effectif

Toujours en phase de tâtonnement avec son effectif actuel, Steve Kerr espérait pouvoir fixer les choses avec les sorties de l’infirmerie (Brandin Podziemski, Gary Payton II…) à venir. La blessure de Jonathan Kuminga va peut-être (encore…) changer les plans du coach, mais ce dernier a réclamé du temps à son GM, Mike Dunleavy Jr.

« Je lui ai parlé de ça (des possibles transferts d’ici la « trade deadline ») et je pense que ça a du sens » expliquait-il avant le match face à Memphis. « Il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais on aime notre groupe, on aime les joueurs qu’on a et on veut vraiment voir comment le prochain mois peut se dérouler, en gardant nos options. »

Un message au sujet de Jimmy Butler ?

Même si les Warriors ne sont que 8e à l’Ouest, avec désormais 18 victoires pour 16 défaites, Steve Kerr aime son effectif actuel. Et il ne veut pas que son club se précipite à monter un transfert.

« Nous ne sommes pas en position de dire : ‘Nous sommes assez bons, ne bougeons pas’. Nous devons évidemment évaluer nos options … Mais pour moi, il faut quand même voir ce qu’on peut faire lors des prochaines semaines, lorsqu’on aura, je l’espère, fixer notre rotation, et qu’on aura recommencer à mieux shooter. »

Est-ce un message à ses dirigeants pour qu’ils ne se jettent pas sur Jimmy Butler, actuellement suspendu par le Heat, qui cherche à régler son transfert le plus vite possible ?

« Je pense qu’avec Dennis (Schroder), on a vraiment une chance de redevenir une super équipe sur le plan défensif. Comme en début de saison. Si on arrive à tout mettre en place, peut-être qu’on n’aura pas besoin d’un nouvel échange. Mais on a besoin d’attendre de voir ce qu’il se passe le mois prochain, et ce qu’on a vraiment. »