Derrick Rose ému aux larmes par les mots de Joakim Noah

Il s’est présenté sur le parquet de l’United Center avec une rose à la main, évidemment. Derrick Rose était le fil conducteur d’une soirée qui, sur le plan sportif, s’est terminée par une belle victoire des Bulls sur les Knicks. À la mi-temps de cette rencontre, les fans locaux ont pu replonger dans les souvenirs de la dernière ère glorieuse de la franchise.

Des années où le plus jeune MVP de l’histoire (2011) a fait vibrer une ville – la sienne – et la planète basket tout entière. Une sorte de « comète de Halley » comme le décrit le commentateur Stacey King en faisant le parallèle avec son ancien coéquipier Michael Jordan, avec qui il a remporté le premier triplé de la franchise.

« Le champion des gens »

Derrick Rose, lui, ne sera jamais allé au-delà de la finale de conférence. Mais ses sept saisons à Chicago, malgré quantité de blessures et donc de frustration, ont laissé une trace indélébile. L’ancien meneur de jeu voyait cette cérémonie comme un moyen de « remercier tous ceux qui ont participé à cette histoire, à ce parcours, au bon, au mauvais, au laid, il s’agit de célébrer tout le monde ».

Présent au centre du parquet aux côtés de Stacey King et l’autre commentateur Neil Funk, Joakim Noah a fait partie intégrante de cette épopée « D-Rose » à Chicago. Énergique et intime, son discours va tirer les larmes à son ancien coéquipier.

« L’espoir est une émotion puissante. Tu en donnes aux gens tous les jours. Tu en as donné à tes coéquipiers parce qu’on savait qu’on avait le meilleur joueur sur le terrain tous les soirs. Tu as donné de l’espoir aux fans parce qu’ils savaient qu’ils regardaient le joueur le plus excitant absolument tous les soirs », lâche le Français, en ajoutant : « Tu n’es pas seulement le MVP, tu es le champion des gens. »

Coach de l’équipe adverse de la soirée, et surtout compagnon de route de Derrick Rose à Chicago, mais également dans le Minnesota et à New York, Tom Thibodeau peut témoigner de la cote d’amour de son ancien joueur.

Un Hall of Famer pour Tom Thibodeau

« Il est probablement le joueur le plus aimé de la ligue par tout le monde. Je dis toujours que la vraie mesure d’un homme est la façon dont il gère l’adversité. Et personne ne l’a fait mieux que lui. Il ne s’est jamais laissé abattre. Il a toujours trouvé un moyen de se relever et je suis ravi pour lui, pour la carrière qu’il a menée. Il ne fait aucun doute pour moi que c’est un Hall of Famer », assure le technicien qui se souvient de la « peur » et du « respect » qu’il générait sur les adversaires.

L’avenir dira si son ancien champion verra les portes du Panthéon s’ouvrir pour lui. En attendant, il aura l’honneur de voir son maillot être retiré la saison prochaine. Il ne sera que le 5e joueur de l’histoire de la franchise ainsi honoré, après Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) et Scottie Pippen (33).

« Merci Chicago de m’avoir forcé à être grand, d’avoir placé ces attentes sur moi, sans réaliser que j’essayais aussi d’être grand pendant tout ce temps, et que je ne connaissais pas l’environnement dans lequel je me trouvais et qui me forçait à le faire. Merci à tous ceux qui m’ont suivi depuis (le collège), pendant les blessures, un MVP, les défaites ou les victoires en playoffs, merci », lâche l’ancien MVP, qui vise la même excellence pour son fils PJ, au moment de quitter la scène.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.